«العين للرماية» المفتوحة تصل محطة الختام

العين (الاتحاد)

تصل بطولة نادي العين للفروسية والرماية والجولف للرماية المفتوحة الليلة، إلى محطة الختام بعد منافسات قوية استمرت لمدة شهر بداية من الثالث من نوفمبر الماضي، ونظمها النادي بمناسبة اليوم الوطني، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس النادي.

واشتمل الصراع على المراكز الأولى وبشكل يومي، على منافسات في البندقية سكتون المفتوحة والبندقية سكتون لفئة الكبار والمسدس عيار 9 مم والبندقية هوائي وشارك فيها عدد كبير من الرماة من مختلف الأعمار والفئات والمستويات الفنية.

وتبدأ المنافسات الختامية في الخامسة مساء اليوم وتستمر لساعتين على أن يتم بعدها تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل بطولة، ويرعى البطولة مجلس أبوظبي الرياضي الشريك الحكومي الداعم الرسمي وبنك الاتحاد الوطني الراعي الماسي، وتنظم أيضاً بدعم من شركة كوكا كولا، وقد رصدت اللجنة المنظمة لهذا الحدث السنوي سيارات وجوائز نقدية قيمة للفائزين.

وبعد منافسات شرسة تربع ماجد مبارك البريكى على صدارة المنافسين في بطولة البندقية السكتون المفتوحة برصيد 221 نقطة بينما حافظ كل من فاخرة عبد الله الصغير وسعيد سالم العرياني على المركزين الثاني والثالث برصيد 220.7 و220.4 نقطة على التوالي.

وفي مسابقة البندقية السكتون لفئة الكبار، حافظ الرماة سالم عبدالله العرياني وسلطان سعيد العرياني ونهيل عبدالله العرياني على المراكز الثلاثة الأولى بنفس رصيدهم السابق وهو 211.8 و207.8 و198.9 نقطة على التوالي.

وعلى صعيد منافسات المسدس عيار 9 مم تقدم الرامي محمد مبارك البريكي خطوة إلى الأمام ليحتل قمة الجدول برصيد 190 نقطة بينما تراجع الرامي علي مبارك عمر العمري إلى المرتبة الثانية وله 188 نقطة وجاء الراميان كليتون ديلرون بول وحمد محمد راشد في المركز الثالث مشترك بعد أن حصد كل منهما 185 نقطة.

وفي منافسات البندقية الهوائية التي تقام تحت رعاية نادى التراث، احتل الرامي أحمد أسعد حسين المركز الأول برصيد 219.6 نقطة تلاه الرامي عبدالرحمن عبدالله سالم العرياني في المركز الثاني وله 217.9 نقطة بينما تراجع الرامي هادف حميد الشامسي خطوتين إلى الوراء ليحتل المرتبة الثالثة بدلاً من المركز الأول برصيد بلغ 217.7 نقطة.

الجدير بالذكر أن المنافسات تأتي في إطار الاستعداد لبطولة نهائي كأس العالم للرماية على الأطباق التي تستضيفها ميادين النادي من 23 إلى 29 أكتوبر 2018 والتي سوف تنظم للمرة الثانية في مدينة العين بعد بطولة 2011، كما حصل النادي من الاتحاد الدولي على الموافقة الرسمية لاستضافة وتنظيم بطولة كأس العالم للرماية على الأطباق من 5 إلى 15 أبريل 2019 المؤهلة للألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.