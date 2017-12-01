أرسنال ويونايتد.. قمة الكبار

لندن (أ ف ب)
تشهد المرحلة الـ15 من الدوري الإنجليزي، مباراة قمة بين الغريمين أرسنال «الرابع» ومانشستر يونايتد «الثاني»، وتبدو كل الظروف مهيأة أمام مانشستر سيتي المتصدر لتحقيق فوز جديد، عندما يستضيف وستهام غداً.
وينتظر تشيلسي «الثالث» و«حامل اللقب» فرصة تشديد الخناق على مانشستر يونايتد، عندما يستضيف نيوكاسل.
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يقدم السيتي بإشراف مدربه الإسباني جوسيب جوارديولا موسماً استثنائياً حتى الآن، بعد أن حقق فوزه الثالث عشر على التوالي محلياً، فضلاً عن 5 انتصارات متتالية في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي بلغ دورها ثمن النهائي.
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