أرسنال ويونايتد.. قمة الكبار

لندن (أ ف ب)

تشهد المرحلة الـ15 من الدوري الإنجليزي، مباراة قمة بين الغريمين أرسنال «الرابع» ومانشستر يونايتد «الثاني»، وتبدو كل الظروف مهيأة أمام مانشستر سيتي المتصدر لتحقيق فوز جديد، عندما يستضيف وستهام غداً.

وينتظر تشيلسي «الثالث» و«حامل اللقب» فرصة تشديد الخناق على مانشستر يونايتد، عندما يستضيف نيوكاسل.

يتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 40 نقطة من 42 ممكنة، وهو الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن بعد أن حقق 13 فوزاً مقابل تعادل واحد، ويأتي يونايتد ثانياً وله 32 نقطة، مقابل 29 لتشيلسي و28 لأرسنال.

يقدم السيتي بإشراف مدربه الإسباني جوسيب جوارديولا موسماً استثنائياً حتى الآن، بعد أن حقق فوزه الثالث عشر على التوالي محلياً، فضلاً عن 5 انتصارات متتالية في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي بلغ دورها ثمن النهائي.