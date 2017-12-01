ماراثون الهجن.. تحدي فرسان الصحراء

دبي (الاتحاد)

تشهد مدينة دبي الدولية للقدرة غدا، أكبر تحدي بين فرسان الصحراء مع انطلاقة ماراثون اليوم الوطني للهجن بنسخته الثالثة، وسيشهد الحدث منافسات قوية بين أقوى وأفضل راكبي الهجن في الدولة، ويأتي الحدث ضمن الاحتفال باليوم الوطني الـ46، ويعد الأول من نوعه في المنطقة، وينظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن.

ويأتي الماراثون بنسخته الثالثة على التوالي تماشياً مع رؤى مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ونادي دبي لسباقات الهجن، من حيث المحافظة على التراث المحلي واستدامته ونقله بين الأجيال، بجانب أن السباق يدخل ضمن احتفالية اليوم الوطني.

وأشارت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث إلى أهمية هذا الحدث الذي يعتبر بمثابة تحدٍّ للإنسان والهجن على قساوة الصحراء، في تنافس سباق صعب يمتد إلى 25 كلم، كما أشارت إلى أن هذا الحدث هو واحد من 15 فعالية ينظمها المركز احتفالاً باليوم الوطني.

من جهته، أكد علي بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، عن تأهب جميع المشاركين، لرفع مستوى المنافسات، الأمر الذي سيزيد من قوة هذا الماراثون السنوي، الذي تربع على قائمة الفعاليات والبطولات الأكبر التي تقام احتفاء بالموروث الشعبي والاجتماعي بمناسبة اليوم الوطني.

وأعلن المركز عن فتح الباب أمام المشاركين المواطنين لمن تتراوح أعمارهم من 18 سنة فما فوق، خاصة أولئك الذين يمتلكون الخبرة في ركوب الهجن للمشاركة في الماراثون، حرصاً من مركز حمدان بن محمد على توسيع قاعدة المشاركة وإفساح المجال أمام الكثير من المواهب الواعدة.

واشترطت اللجنة المنظمة للسباق أن تقتصر المشاركة على المواطنين فقط، ممن لا تقل أعمارهم عن 18 سنة، ويتعين على كل متسابق ارتداء الخوذة والملابس الواقية في أثناء السباق، والالتزام بالزي الوطني للماراثون، على أن يتم لبس البنطلون الأبيض تحت الزي الرسمي.

ويحظر على المشاركين استخدام الصدمة الكهربائية والمواد المنشطة حسب قوانين سباقات الهجن، ولا يسمح بمشاركة فصيلة «السودانيات»، ويكون للجنة المنظمة الحق في استبعاد وحجب جائزة أي مشارك مخالف، ويطلب من المشاركين الالتزام بخط سير السباق، ولا يحق لهم استبدال الهجن التي تم تسجيلها للمشاركة في الماراثون في يوم السباق.