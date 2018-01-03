فيربيك يخفف الضغوط بـ «جلسة مسائية»

الكويت (الاتحاد)

وسط أفراح التأهل، يؤدي منتخب عُمان بقيادة الهولندي بيم فيربيك التدريب الأخير اليوم، استعداداً للقاء النهائي أمام «الأبيض» غداً، وحصل «الأحمر» على راحة في الفترة المسائية أمس، بعد المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون في لقاء البحرين بالدور نصف النهائي، مكتفياً بتدريبات صباحية للاستشفاء وفك العضلات بالنسبة للمجموعة التي خاضت اللقاء، فيما أجرى تدريباً كاملاً للعناصر التي لم تشارك، في ظل الجاهزية الكاملة للاعبين، وخلو القائمة الأساسية من المصابين.

ويركز فيربيك في تدريب اليوم الأخير على ملعب الكويت، في الساعة الخامسة مساء اليوم، على الخطة التي يبدأ بها المباراة، والتكتيك المناسب لمواجهة «الأبيض» القوي، في ظل تجدد الصراع بين المنتخبين مجدداً في نهائي «خليجي 23»، بعد خسارة عُمان أمام الإمارات في الدور الأول بهدف علي مبخوت.

واجتمع فيربيك في فندق الإقامة مع اللاعبين في الفترة المسائية، وسط أجواء ودية لإبعادهم عن الضغط، وتحفيزهم لتقديم أفضل ما لديهم في النهائي المنتظر، حيث تميز اللقاء بالعلاقة الطيبة بين المدرب واللاعبين، والتي انعكست على مستوى الفريق، وتأهله إلى النهائي رغم تخوف الشارع العُماني من مردود المنتخب قبل بداية البطولة.

وأكد سالم الوهيبي رئيس الاتحاد العُماني، عقب الفوز على البحرين بهدف في نصف النهائي، قيمة الإنجاز للكرة العُمانية، الذي يحدث للمرة الرابعة منذ انطلاق مرحلة المجموعات في البطولة.

وقال: أبارك لجمهور عُمان الفوز والعبور إلى النهائي، قدمنا مستوى جيداً منذ بداية البطولة، فرضنا أفضليتنا في الشوط الأول، ونجحنا في تسجيل الهدف الوحيد، ومن الطبيعي أن يضغط البحرين في الشوط الثاني للتعويض، وفي النهاية حققنا الأهم وهو التأهل إلى النهائي.

وأضاف: منتخبنا يضم مجموعة جديدة وشابة، ولديهم الرغبة والطموح لتحقيق إنجاز جديد للكرة العُمانية، وعملنا على بناء منتخب قوي، منذ أن تولينا مهمة قيادة الكرة العُمانية، وقضت المجموعة عاماً مع فيربيك، وبدأت في هضم طريقته، وما نراه من أداء يبرهن على أن اللاعبين استوعبوا فكر المدرب الهولندي.

وعبر الوهيبي عن رضاه التام عن مستوى «الأحمر»، وقال: نعد الجميع بتقديم الأفضل في النهائي، وأشكر الجماهير التي حضرت من عُمان للوقوف خلف «الأحمر»، حيث قدمت وبشهادة الجميع أروع المستويات في التشجيع، وهو ما أثلج صدر جميع أعضاء البعثة، وأتمنى أن يتواصل الدعم الجماهيري في النهائي، وعلى ثقة تامة بأن الجماهير المحبة لـ «الأحمر» ستزحف بأعداد كبيرة، ونثق بأن المؤسسات العُمانية تقوم بواجبها الوطني، بتسيير رحلات جوية ودعم الجماهير الراغبة في حضور النهائي، ولا أعتقد بأن الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة تقصر في هذا الجانب، ونتمنى حضور جماهير كثيرة للكويت، لأن اللاعبين يشعرون بمزيد من الفخر، في ظل دعم ومؤازرة جماهيرهم المحبة لهم في كل المباريات.