محمد بن راشد: ننطلق نحو مرحلة جديدة عنوانها إمارات المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن الذكرى السادسة والأربعين لقيام دولتنا الحبيبة إماراتنا الأبية تحل علينا ونحن أكثر منعة واستقراراً بفضل إرث الآباء والأجداد الذين غرسوا قيم الوطن والوطنية في هذه الأرض المعطاء.

وأضاف سموه في كلمة، بمناسبة اليوم الوطني الـ46 وجهها عبر «مجلة درع الوطن»، إن هذه الذكرى العزيزة تطل علينا أيضاً، ونحن أكثر ازدهاراً وتمكناً ونجاحاً بجهود رجالنا ونسائنا أبناء وبنات الإمارات الذين يحملون اسم الإمارات في قلوبهم، ويترجمون هذا الاسم علماً وعملاً ووفاءً وإخلاصاً.

وتوجه سموه في هذه المناسبة الغالية بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات.. سائلاً الله أن يحفظهم جميعاً، وأن يبارك في خطواتهم ومساعيهم لإعلاء شأن الإمارات وشعبها.

وقال سموه: «أهنئ جنودنا وضباطنا البواسل في قواتنا المسلحة حماة الوطن ودروعه الصامدة رافعي رايات العزة والفخر كي تبقى الإمارات واحة أمن وأمان تنعم بالسيادة والاستقرار».