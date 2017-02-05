856 لاعباً ولاعبة يتأهلون لنهائيات «تحدي» الجو جيتسو

أمين الدوبلي (أبوظبي)

اختتمت مساء أمس منافسات التصفيات التأهيلية لبطولة التحدي للجو جيتسو التي تقام في صالة أيبيك أرينا بمدينة زايد الرياضية 24 و 35 مارس المقبل، للبراعم والأشبال والناشئين في المراحل السنية من 6 إلى 17.

وشارك في النزالات امس 400 لاعب في أبوظبي، و404 لاعبات في العين، و180 لاعباً ولاعبة في المنطقة الغربية، حيث تم تخصيص اليوم الثاني أمس للبنين في أبوظبي، والبنات في العين، والبنين والبنات معا في المنطقة الغربية، وضمن التأهل من أبوظبي في اليوم الثاني 183 لاعباً، وفي العين 184 لاعبة، وفي المنطقة الغربية 65 لاعباً، و69 لاعبة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 856 لاعباً ولاعبة، بعد أن كان بالأمس 355 في اليوم الأول.

حضر منافسات أبوظبي وأشرف عليها إدراياً يوسف البلوشي مدير الإدارة الفنية بالاتحاد، وفي العين أشرف عليها إداريا ياسر القبيسي المشرف بالإدارة الفنية، وتولى الإشراف على نزالات المنطقة الغربية عبد الله الشيباني منسق اللجنة الفنية، وفاطمة الظاهري مشرفة البنات وإدارية منتخبات السيدات بالاتحاد، وأكدت اللجنة المنظمة للتصفيات انه يجري حاليا دراسة اختيار الموعد المناسب لإقامة الجولة المقبلة للتصفيات التي تستضيفها عجمان للاعبين بالإمارات الشمالية، والموعد المقترح نهاية الأسبوع بعد المقبل.

من ناحيته أكد ياسر القبيسي أن الأقبال كان مميزاً في العين، وأن النزالات كانت قوية على مدار اليومين، وأنها نجحت بالفعل في إفراز النخبة التي تشارك في النهائيات، وأن إجراءات الوزن تمت بنجاح خلال اليومين تحت إشراف الحكام والحكمات المعتمدين، مشيراً إلى أنه تمت إقامة نزالات البنات في اليوم الأول بأبوظبي والثاني في العين بشكل عكسي لتوفير الحكمات للبنات، بحيث يدير نزالات البنات في كل المراحل والفئات حكمات، ويدير نزالات البنين حكام من الرجال، صارت الأمور على خير ما يرام برغم صعوبة الطقس في اليوم الأول على وجه التحديد.

وقال القبيسي: التصفيات طمأنتنا على مستقبل اللعبة في دار الزين، والدولة بشكل عام، وهي تعتبر مرحلة مميزة لقياس معدل التطور كونها تشهد لقاءات اللاعبين مع بعضهم البعض في كل منطقة بشكل مباشر، وكل اللاعبين واللاعبات استعدوا لها بشكل جيد ليضمنوا العبور إلى نهائيات بطولة التحدي التي تقام ضمن أنشطة أجندة الاتحاد المعتمدة سنوياً، والتي يمكن أن تكون فرصة لتحسين ترتيب لاعبينا في التصنيف الدولي، وبشكل عام فإن الإقبال الجماهيري كان مميزاً، خصوصاً من أولياء الأمور الذين يثبتون كل يوم أنهم شركاء فوق العادة، نعتز بهم، ونفخر بدعمهم لأبنائهم وبناتهم، ونستمد منهم العون في مواصلة العمل ليل نهار كي نعزز مكانة أبوظبي كصاحبة أفضل مشروع للجو جيتسو في العالم باعتراف الجميع.

من ناحيته أكد إبراهيم الحوسني الذي شارك لأول مرة كحكم في إدارة النزالات مع وجهين جديدين مواطنين أيضاً هما لاعبنا الدولي وبطل آسيا زايد الكعبي، وزميله عبيد الكعبي صاحب الحزام البني والخبرة الطويلة، وأنه سعيد باقتحام ميدان التحكيم، وأن دخوله هذا الميدان لا يعني أنه يقترب من الاعتزال كلاعب، حيث إنه مصر على الاستمرار على البساط لفترات أطول، وأن طموحه قائم بالوصول إلى الحزام الأسود، والمشاركة في نزالات الماسترز لأنه يعشق الجو جيتسو، ويعمل في نفس الوقت كمدرب ومشرف على مركز عجمان الذي أصبح واحداً من أهم مراكز الدولة في الإمارات الشمالية.

وعن قرار التحول لمهمة التحكيم قال: اتخذت هذا القرار منذ أكثر من سنة، لأنني أريد أن أتعلم كل شيء عن الجو جيتسو، كما أنني لاحظت قلة عدد الحكام في دولتنا، حيث أننا ليس لدينا حتى الآن سوى جابر الدرعي الحاصل على الرخصة الدولية، وأنا مقتنع بأن الكفاءات الإدارية والتحكيمية والتدريبية لا تقل في قيمتها أبدا عن تأهيل اللاعبين الدوليين القادرين على تمثيل الدولة في كل المحافل، ونحن بهذه الخطوة نعطي المثل والقدوة للأجيال الجديدة بأن يفكروا مثلنا ويقتحموا كل المجالات.

وتابع: أدرس لائحة وقوانين اللعبة منذ فترة وحصلت على بعض الدراسات على يد أليكس باز رئيس لجنة الحكام بالاتحادين الدولي والآسيوي، وتربطني علاقات مميزة بعدد كبير من الحكام الذين استفيد منهم مثل أليكس باز وثارثاروجا، واليساندرو ناسيمنتو، واندريه زيو، وروزاليندا، وكلهم لا يبخلون علي بالنصيحة.