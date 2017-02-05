متسابقو الإمارات «أبطال الصحراء» في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

اكتسح المتسابقون الإماراتيون سباقات المركبات الصحراوية، في الدورة الأولى من «مهرجان الشارقة الصحراوي 2017»، والتي اختتمت مساء أمس الأول، في صحراء البداير، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، وبمشاركة 65 متسابقاً ينتمون إلى 6 دول من ثلاث قارات.

وحصد كل من ماجد الميزة وحسن لوتاه، ومحمد المهيري، المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب في سباق المركبات من فئة ‏UTV، ‬في ‬حين ‬حل ‬الإماراتيان ‬عبيد ‬الكتبي، ‬ومنصور ‬سويدان ‬في ‬المركزين ‬الأول ‬والثاني ‬من ‬سباق ‬المركبات ‬من ‬فئة ‬ATV، ‬واقتنص ‬الكويتي ‬فهد ‬المسلم ‬المركز ‬الثالث.

وفي سباق الدراجات النارية «موتوكروس»، احتل البريطاني روس جيمس المركز الأول في فئة ‏MX1، ‬تلاه ‬مايكل ‬دوجارتي ‬في ‬المركز ‬الثاني، ‬فيما ‬جاء ‬الاسكتلندي ‬دانيل ‬هاجنسين ‬في ‬المركز ‬الثالث، ‬وفي ‬فئة ‬الدراجات ‬النارية ‬MX2، ‬تصدر ‬الإسكتلندي ‬ماثيو ‬بيروس ‬ورايان ‬بلير ‬من ‬جنوب ‬أفريقيا ‬المركزين ‬الأول ‬والثاني، ‬ثم ‬بنيامين ‬هيرنانديز ‬من ‬المملكة ‬المتحدة ‬في ‬المركز ‬الثالث.

وتوافد المئات من محترفي وهواة السباقات الصحراوية التي جرت في إطار المهرجان، الذي نظمته قناة الشارقة الرياضية، على مدى يومين، تحت شعار «كن واحداً من أبطال الصحراء»، لمتابعة منافسات الدراجات النارية «موتوكروس» لفئتي ‏MX1، ‬و2‭ ‬MX، ‬ومنافسات ‬المركبات ‬الصحراوية «‬كواد» ‬من ‬فئتي ‬ATV، ‬وUTV، ‬وهي ‬السباقات ‬التي ‬تحظى ‬بشعبية ‬كبيرة ‬بين ‬شباب ‬دولة ‬الإمارات، ‬ودول ‬الخليج ‬العربي.

وبدأت فعاليات اليوم الأخير من المهرجان، مع إطلاق الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، إشارة بدء السباقات، بحضور الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في إمارة الشارقة، ومروان بن جاسم السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومحمد حسن خلف مدير الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة الشارقة للإعلام، وراشد العوبد، مدير قناة الشارقة الرياضية وعامر الغيثي مدير الفعاليات والأنشطة بقناة الشارقة الرياضية.

وعقب تسليمه الجوائز للفائزين، قال الشيخ سلطان ‬بن ‬أحمد ‬القاسمي: «‬يعكس ‬مهرجان ‬الشارقة ‬الرياضية ‬الصحراوي، ‬من ‬خلال ‬موقعه ‬ودقة ‬تنظيمه ‬والأنشطة ‬المصاحبة ‬له، ‬المستوى ‬الراقي ‬من ‬التكامل ‬البنَّاء ‬بين ‬مختلف ‬الهيئات ‬المؤسسات ‬في ‬إمارة ‬الشارقة، ‬وفق ‬رؤية ‬موحدة ‬تستهدف ‬تعزيز ‬مكانة ‬الإمارة ‬على ‬خارطة ‬الفعاليات ‬الرياضية ‬والترفيهية ‬والسياحية ‬في ‬الدولة .

وأضاف: أظهر المهرجان حجم ونوعية المشاركة، مستوى الشعبية التي تتمتع بها الرياضات الصحراوية بين شباب الإمارات، وقدرة مثل هذه الفعاليات على اجتذاب الرياضيين من دول المنطقة والعالم. وأكد راشد العوبد، مدير قناة الشارقة الرياضية: أن النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى، يغرينا بالتطلع إلى أكثر مما حققناه، كاشفاً عن وجود خطط لدى منظمي المهرجان لتعزيز مكانته كحدث إقليمي رئيس في منطقة الشرق الأوسط، لهواة وعشاق الرياضات الصحراوية، وعشاق رحلات البر والسفاري بشكل عام.