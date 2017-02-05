جارسيا يتصدر الجولة الثانية لـبطولة «دبي للجولف»

مراد المصري (دبي)

تختتم اليوم منافسات النسخة الـ 28 لبطولة «أوميجا دبي ديزرت كلاسيك» للجولف التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتنظمها مؤسسة الجولف في دبي، وتعد أعرق بطولات الجولف في المنطقة في الجولة الأوروبية «السباق إلى دبي»، ويصل مجموع جوائزها المالية إلى 2 مليون و650 ألف دولار أميركي «9 ملايين و733 ألف درهم إماراتي».

ودخلت البطولة في سباق مع الزمن أمس، عبر إكمال الجولة الثانية في الفترة الصباحية، ثم انطلاق الجولة الثالثة في الفترة المسائية، لتعويض توقف المنافسات أمس الأول بسبب الأحوال الجوية العاصفة، ليكون الترقب لمعرفة هوية بطل الدلة «جائزة البطولة» في النسخة الـ28، في البطولة التي عرفت تتويج 22 لاعبا من 12 دولة سابقاً، آخرهم الإنجليزي داني ويليت العام الماضي الذي يبدو في مهمة مستحيلة للاحتفاظ باللقب في ضوء نتائجه الحالية.

وخدمت القرعة الإسباني سيرجيو جارسيا الذي أكمل جولته الثانية صباح أمس في الأجواء المشمسة وهرب من الرياح العاصفة أمس الأول، ليحتفظ المصنف رقم 15 عالمياً، بصدارة الترتيب بعد الجولة الثانية، التي حقق فيها 5 ضربات تحت المعدل، ليصبح مجموعه العام 12 ضربة تحت المعدل، متقدما على مواطنه ناتشو إلفيرا، المصنف الـ 142 عالمياً، الذي حقق 4 ضربات تحت المعدل، ليصبح مجموعه 9 ضربات تحت المعدل.

وبقي السويدي هنريك ستينسون، المصنف 4 عالميا وبطل نسخة 2007، على مقربة من جارسيا، بعدما سجل 4 ضربات تحت المعدل في الجولة الثانية، ليصبح مجموعه 8 ضربات تحت المعدل. وتأهل الإنجليزي داني ويليت، حامل اللقب، إلى الأدوار النهائية بشق الأنفس، بمجموع ضربة واحدة فوق المعدل، بعدما سجل ضربتين فوق المعدل في الجولة الثانية. وخرج من السباق إلى اللقب في نهاية الجولة عدد من الأسماء البارزة، منها الكوري الجنوبي جونجهون وانج، المتوج بلقب الدوحة الأسبوع الماضي، بعدما حقق 3 ضربات فوق المعدل، والدنماركي توماس بورن بطل نسخة 2001، وقائد الفريق الأوروبي في كأس رايدر 2018، بالمجموع نفسه من الضربات، والإنجليزي توماس فليتوود متصدر ترتيب «السباق إلى دبي» بعدما حقق 5 ضربات فوق المعدل، والإنجليزي آندي سوليفان وصيف نسخة العام الماضي، بمجموع 6 ضربات فوق المعدل، والإسباني ألفارو كيروش بطل نسخة 2011، بتحقيقه 7 ضربات فوق المعدل.

كما استقبلت البطولة عدداً من طلاب مدرسة راشد للبنين، الذين حضروا ضمن مبادرة اتحاد الإمارات للجولف لنشر اللعبة في المدارس، واستقبلهم محمد جمعة بوعميم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة الجولف بدبي، وقام فريق العمل باصطحابهم في جولة لحضور المنافسات والتعرف إلى طريقة لعب الجولف، ومراقبة أفضل لاعبي العالم.

وتحدث بوعميم قائلاً: تشكل هذه البطولة مصدر إلهام للاعبين الواعدين، حينما يتواجدون في موقع البطولة، ويتابعون على أرض الواقع أفضل اللاعبين القادمين من مختلف دول العالم، والأجواء المحيطة بالحدث والحضور الجماهيري الضخم الذي يعكس أهمية هذه الرياضة على مستوى العالم، ونأمل أن نشاهد عدداً من هؤلاء الطلاب، يتألقون في ملاعب الجولف خلال السنوات المقبلة، كوننا نؤمن بأن البطل القادم يوماً ما سيكون طالباً في مدارسنا.