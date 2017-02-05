«انقطاع الكهرباء» يوقف مباراة حتا وبني ياس 80 دقيقة

أسامة أحمد (الشارقة)

توقفت مباراة حتا وبني ياس التي أقيمت مساء أمس الأول ضمن مباريات الجولة التاسعة والأخيرة من الدور الأول لدوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة بعد أن كان «الضيوف» متقدمين 5/‏ 1 في الشوط الأول، بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن الصالة بعد التماس كهربائي خارج الصالة في العمود الرئيس الذي يوزع الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار في المنطقة التي يمر بها الخط، والتي تشمل صالة مدرسة الظهرة التي استضافت اللقاء، والذي انتهى بفوز مفاجئ للفريق الحتاوي على حساب «السماوي» 3/‏ 2 بعد مباراة ماراثونية ابتسم شوطها الفاصل لأبناء حتا ليرفع الفريق رصيده إلى 7 نقاط وبني ياس إلى 12.

وأوضح محمد أحمد الشامسي الحكم الدولي الذي أدار المباراة مع الدولي علي حميد أن المباراة توقفت ساعة و20 دقيقة بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن الصالة، مشيراً إلى أن طاقم التحكيم يتعامل مع هذا الموقف على حسب القانون الدولي بالانتظار 4 ساعات من أجل إصلاح العطل الطارئ أو تدبير ملعب مجاور وفي حال عدم توفر ذلك تعاد المباراة بالكامل مهما كانت نتيجتها.

وقال: «إن حيي البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة بذل جهداً كبيراً مع المهندسين من أجل إصلاح العطل وبالتالي عودة التيار الكهربائي بعد 80 دقيقة».

وأحدثت اللائحة جدلاً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالطائرة بشأن الانتظار 4 ساعات من أجل إصلاح العطل أو تدبير ملعب مجاور.