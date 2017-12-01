الأردن يرفع أسعار الوقود والكهرباء

عمان (د ب أ)

أعلنت الحكومة الأردنية زيادة أسعار الوقود والكهرباء اعتباراً من أمس. وتم رفع سعر الوقود بما يتراوح بين 3.8% و4.3% بحسب «هيئة تنظيم الطاقة والمعادن» الأردنية. وذكرت الهيئة أنها اتخذت القرار بعد مراجعة أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية في السوق العالمية، مضيفة أن الزيادة تتناسب مع الظروف الاقتصادية المحلية.

ويتزامن القرار مع مباحثات رئيسة وزراء بريطانيا «تريزا ماي» يوم الخميس في عمان، بشأن سبل دعم الاقتصاد الأردني. وتأتي زيارة ماي للأردن في الوقت الذي تحاول فيه المملكة الأردنية تخفيف العبء عن الميزانية بسبب الزيادة الأخيرة في أسعار النفط الخام، إلى جانب استمرار ضعف الموارد المالية على خلفية تدفق اللاجئين إليها من سوريا والعراق.