«إياتا»: تباطؤ الطلب العالمي على الشحن الجوي في أكتوبر

لندن (رويترز)

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، إن الطلب العالمي على الشحن الجوي سجل في أكتوبر أبطأ وتيرة للنمو منذ يناير الماضي، مضيفاً أن بعض المؤشرات تظهر أن ذروة النمو قد انتهت.

وظل النمو، الذي يقاس بعدد الكيلومترات التي يقطعها كل طن من البضائع خلال عملية الشحن، وهو معيار شائع في القطاع، فوق متوسط خمس ومتوسط عشر سنوات في أكتوبر، وهي فترة عادة ما تشهد طلباً قوياً. وقال ألكسندر دو جونياك، المدير العام لاياتا «مع تحسن الأوضاع على جانب العرض في الربع الرابع سنرى قطاع الشحن الجوي يحقق أقوى أداء من الناحية التشغيلية والمالية منذ التعافي بعد الأزمة المالية العالمية في 2010». لكن «إياتا» قال، إن نسبة المخزون إلى المبيعات في الولايات المتحدة تشير إلى أن الفترة التي تتطلع خلالها الشركات إلى إعادة تكوين المخزونات سريعاً قد انتهت، وإن الاتجاه الصعودي لأحجام الشحن المعدلة في ضوء العوامل الموسمية تباطأ. ونما الطلب على الشحن الجوي 5.9% في أكتوبر انخفاضاً من 9.2% في سبتمبر، مع تسجيل جميع المناطق ما عدا أفريقيا تباطؤاً في نمو الطلب على الشحن الجوي على أساس سنوي.

وزادت الطاقة الاستيعابية المتاحة 3.7% في أكتوبر وارتفع معامل الحمولة نقطة مئوية إلى 46.9%. وقال «إياتا» إنه يتوقع نمو أحجام الشحن العام القادم، لكن بوتيرة أبطأ مما سجلته في 2017.