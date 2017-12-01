محللون: إدراج «أدنوك للتوزيع» ينشط الأسواق المحلية ويوفر فرصاً استثمارية

حاتم فاروق (أبوظبي)

قادت ضغوط بيعية تعرضت لها الأسهم القيادية خلال جلسات الأسبوع الماضي، مؤشرات الأسواق إلى التراجع متأثرة بعزوف المستثمرين عن الشراء بالتزامن مع بدء موسم الأعياد وتدني مستوى السيولة وغياب المؤسسات عن التعاملات ولجوء بعض المستثمرين إلى تخفيف بعض المراكز بالأسهم القيادية المدرجة، بحسب خبراء ووسطاء ماليين.

وقال الخبراء، إن جلسات الأسبوع اتسمت بالهدوء وسيولة محدودة تزامناً مع مناسبات أعياد الدولة والإجازات، فضلاً عن عزوف المستثمرين عن التداول، فيما حافظت الأسواق على مستويات مهمة فوق مستويات 3400 نقطة، مما يؤهلها إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وأيضاً ارتفاع في مستويات السيولة.

وأضاف هؤلاء لـ «الاتحاد» أن إدراج «أدنوك للتوزيع» سيخلق فرصاً استثمارية كبيرة في الأسواق، الأمر الذي سيرفع السيولة مجدداً، والقيمة السوقية لسوق العاصمة، فيما استمر سوق دبي المالي في التراجع بنهاية جلسات الأسبوع متأثراً باندفاع المستثمرين لبيع الأسهم جراء تزايد المخاوف من الأوضاع الجيوسياسية.

وخلال شهر نوفمبر، عاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية للخسائر ليهبط المؤشر بنسبة 4.5%، عند مستوى 4283 نقطة، فيما تراجعت السيولة خلال تعاملات الشهر إلى 2.65 مليار درهم من خلال تداول 1.31 مليار سهم، مقابل 3.21 مليار درهم، وبتداول 2.08 مليار سهم بنهاية شهر أكتوبر الماضي.