خبراء يحذرون من تفشي الجرائم الالكترونية لسرقة العملات المشفرة

حسام عبدالنبي (دبي)

أصبحت العملات الافتراضية «الرقمية أو المشفرة» مثل بيتكوين وإثيريوم وزيكاش وداش ومونيرو، هدفاً مغرياً ودائماً للعصابات الإلكترونية ومجرمي الإنترنت بعد أن باتت وسيلة مهمة لتوليد الإيرادات في ظل التهافت العالمي من قبل المستثمرين على اقتنائها وتداولها ما تسبب في تسجيل بعضها ارتفاعات جنونية، حسب خبراء في مجال الأمن الإلكتروني، حذروا من أن قرصنة العملات الرقمية ستصبح من أهم التهديدات الأمنية المتوقعة خلال العام 2018.

ووفقاً لتقديرات موقع التداول «كوين-ماركت-كاب» بلغت القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة أعلى مستوى لها على الإطلاق لتتجاوز 242 مليار دولار بعد أن قام المستثمرين الأفراد وبعض صناديق التحوط والشركات العائلية بالشراء بكثافة في السوق خلال الفترة الماضية.

وسجلت عملة الـ «بتكوين» مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً مطلع الأسبوع الجاري بعد أن اخترقت مستوى الثمانية آلاف دولار للمرة الأولى لتصل مكاسبها إلى نحو 50% في ثمانية أيام، بعد أن قالت شركة سكوير الأميركية للمدفوعات إنها بدأت السماح لعملاء بعينهم بشراء البتكوين وبيعها على تطبيقها نقداً «كاش».

وأدى صعود قيمة العملة المشفرة شديدة التقلب لثمانية أمثالها منذ مطلع العام إلى تحذيرات متعددة من فقاعة في السوق، بينما يبدي المستثمرون من المؤسسات عزوفاً عاماً عن العملة.