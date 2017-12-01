«بلووم العقارية» تستعرض مشاريعها بأبوظبي ودبي في لندن

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «بلووم العقارية» عن مشاركتها في الحملة التي تنظمها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، يومي 3 و 4 ديسمبرالمقبل، بفندق «شانغريلا ذا شارد» في لندن بهدف الترويج للمشاريع العقارية، وتزويد المستثمرين في المملكة المتحدة بالمعلومات والبيانات عن مزايا وفوائد الاستثمار في الإمارة.

وتسلط «بلووم العقارية» الضوء على مجموعة واسعة من مشاريعها العقارية التي شهدت إقبالاً كبيراً، وحققت مبيعات عالية منذ إطلاقها كمشروعي «بلووم تاورز» و«بلووم هايتس» في «قرية جميرا سيركل» في دبي، و«سوهو سكوير» و«بارك فيو» في السعديات في أبوظبي.

وتتنوع المعروضات العقارية لـ «بلووم» ما بين الشقق السكنية الفاخرة ومشاريع تتناسب أصحاب الدخل المتوسط، بما يلبي احتياجات قطاعات واسعة من المستثمرين في مدينة لندن، وتوفير كافة متطلباتهم.

وتجمع الحملة التي تنظمها دائرة الأراضي والأملاك بمدينة لندن بعضاً من أبرز المطورين العقاريين في دولة الإمارات تحت سقف واحد لتسليط الضوء على مزايا وفوائد الاستثمار في سوق العقارات في دبي، منها حق التملك الحر للعقار بنسبة 100٪ ضمن مناطق استثمارية محددة، وعدم وجود ضرائب على دخل الإيجار والمكاسب الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع قيمة العقار، إضافة إلى إمكانية نقل الأرباح إلى الخارج بنسبة تصل إلى 100٪.