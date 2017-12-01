الخبر (الاتحاد)

وقعت «نون»، السوق الرقمية التي تم تطويرها في المنطقة بدعم من أبرز شركات التجزئة الإقليمية، اتفاقية شراكة مع «الشركة المتحدة للإلكترونيات «اكسترا»، تكون الأخيرة بموجبها الشريك الحصري لمجموعة واسعة من منتجات الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، مثل «سامسونج» و«إل جي» و«سوني» و«براون» و«كينوود» و«مولينكس»، وغيرها.

وتعتبر الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز دور «اكسترا» و«نون» كشريكين رئيسيين في قطاع التجارة الإلكترونية الذي يشهد نمواً متسارعاً في المنطقة. وسيتعاون الطرفان في مجالات متنوعة، تشمل العمليات التجارية والتسويق وسلسلة التوريد، لتقديم تجربة تسوق إلكتروني عالمية المستوى للعملاء في المنطقة.

بهذه المناسبة، قال محمد العبار، مؤسس «نون»: «تمثل شراكتنا مع «اكسترا» امتداداً لرؤيتنا الرامية إلى جعل «نون» منصة للتعاون بين تجار التجزئة في المنطقة ضمن قطاع التجارة الرقمية، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستعزز القيمة التي توفرها «نون» لعملائها في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات على حد سواء، ولا شك في أن مثل هذه الشراكات الاستراتيجية تمثل أيضاً مرتكزاً مهماً لدعم نمو «نون»، حيث تتيح لنا صلاتنا الوثيقة مع مجتمع التجزئة المحلي إثراء محفظة المنتجات التي نقدمها، وتوفير خيارات أكثر تنوعاً للعملاء».

وفي تصريح له، عبّر عبد الله الفوزان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «اكسترا»، عن سعادته بهذا التعاون قائلاً: «إن إبرامنا لعقد الشراكة الاستراتيجي يأتي ضمن سعينا الدائم والدؤوب لبناء علاقات شراكة مميزة ومتينة تدعم النمو في السوق المحلي والإقليمي»، مؤكداً في ختام تصريحه على أهمية تلك الخطوة في دعم عجلة الاقتصاد السعودي، والتي تندرج ضمن رؤية السعودية 2030، وهو ما سيكون له أثر في إنعاش الأسواق، وخلق فرص عمل جديدة للشباب والشابات في مدن المملكة كافة.

وبدوره، أكد محمد جلال، الرئيس التنفيذي لـ «اكسترا»، أن الشراكة مع «نون» تهدف إلى توفير مرونة أكبر للعملاء، ليكونوا قادرين على شراء المنتجات التي يحتاجونها من أي مكان وفي أي وقت، أو تسلمها من متاجر «اكسترا» الـ43 التي تتوزع في 26 مدينة، مع خيارات دفع متنوعة، تشمل خدمة «سداد» والبطاقات الائتمانية أو بالتقسيط، من خلال برنامج «تسهيل» أو الدفع نقداً عند التسلم، مع الاستفادة من ضمانات «اكسترا» المميزة.

وتم إطلاق «نون» في أكتوبر في دولة الإمارات، وتتخذ من الرياض مقراً لها، ومن المقرر أن تباشر عملياتها في المملكة العربية السعودية قريباً، ولدى الشركة مكاتب في الرياض ودبي، وتتطلع إلى تمكين شباب المنطقة للمساهمة بدور أكثر فعالية في بناء الاقتصاد الرقمي، وتوظف «نون» عدداً من ألمع المواهب السعودية والإماراتية الشابة، وتحرص على فتح السوق الرقمية أمام رواد الأعمال الجدد، لتعزيز سلسلة التوريد الخاصة بها في المنطقة.