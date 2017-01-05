كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للتزلج على الجليد تنطلق اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، تنطلق اليوم النسخة الثالثة لكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية للتزلج الاستعراضي على الجليد، وذلك على صالة أبوظبي للتزلج بمدينة زايد الرياضية.

يشارك في المنافسات أكثر من 95 من أبرز لاعبي ولاعبات التزلج الاستعراضي من 23 دولة، الأمر الذي يؤكد مكانة الحدث، واتساع قاعدته على المستوى العالمي.

ويمثل الإمارات في المنافسات 5 لاعبات ولاعب يتنافسون في مدار ثلاثة أيام جنباً إلى جنب مع كبار لاعبات ولاعبي العالم، في فئات الكأس الخمس، وهي فئة المحترفين وفئة البالغين وفئة الشباب وفئة المبتدئين المتقدمة وفئة المبتدئين الأساسية أ، ب، وتتضمن كل فئة مسابقة منفصلة للذكور والأنات، حيث تنافس نجمة التزلج الاستعراضي الإماراتية زهرة لاري في فئة المحترفين، وتشارك شيخة الظاهري وأميرة مبارك في فئة المبتدئين المتقدمة، ودياب الدرمكي وعلياء الظاهري ومهرة البلوشي في فئة المبتدئين الأساسية.

وتنطلق منافسات اليوم الأول في الحادية عشرة والنصف، وتتضمن منافسات التزلج الحر لفئة الشباب والإناث وفئة البالغين وأخيراً منافسات التزلج الحر لفئة المحترفين، فيما تضم منافسات اليوم الثاني التي تبدأ في الحادية عشرة صباحاً مسابقات التزلج الحر لفئة المبتدئين الأساسية (أ) وفئة المبتدئين الأساسية (ب) وفئة المبتدئين المتقدمة وفئة الشباب، كما تقام على هامش منافسات الكأس، بطولة الإمارات الوطنية للتزلج الاستعراضي، التي تتنافس فيها اللاعبات المواطنات على لقب بطلة الإمارات للتزلج الاستعراضي على الجليد.

وتقام البطولة بشكل سنوي تحت إشراف ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات.

وتأتي البطولة في مستهل أحداث الأكاديمية للعام الثالث على التوالي، لا سيما أنها بطولة دولية معترف بها من قبل الاتحاد الدولي للتزلج، كما أنها البطولة الأولى للتزلج الاستعراضي في منطقة الشرق الأوسط، ويعد الحدث محط أنظار قطاع عريض من الجمهور المحلي والإقليمي في ظل الاهتمام المتنامي الذي لاقته الرياضات الجليدية خلال الأعوام الماضية.

وتتطلع النجمة الإماراتية زهرة لاري لأن تكون مشاركتها في النسخة الثالثة من الكأس خطوة موفقة في مشوارها نحو الألعاب الأولمبية الشتوية التي تقام 2018.

وأكدت لاري في وقت سابق حماسها الشديد للمشاركة في الكأس، وأوضحت أن الكأس كان لها دور مهم في انطلاق مسيرتها كمتزلجة استعراضية. ​