«فيفا» يعلن قائمة الجزيرة بـ «مونديال الأندية»

محمد حامد (دبي)

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أمس النقاب عن قوائم لاعبي الفرق السبعة، المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2017، التي تنطلق في أبوظبي الأربعاء المقبل وتستمر حتى 16 ديسمبر.

وضمت قائمة الجزيرة 23 لاعباً هم، علي خصيف، وخالد السناني، عبد الرحمن الأميري، ومحمد فوزي، سالم راشد، وسالم العيدي، ومسلم فايز، وسيف خلفان، وعيسى العتيبة، ومحمد علي عايض، ومحمد العطاس، وفارس جمعة، وسالم على، وساردور راشيدوف، ومبارك بوصوفه، وخلفان مبارك، ويعقوب الحوسني، وعبد الله رمضان، ومحمد جمال، ورومارينيو، وعلى مبخوت، وأحمد ربيع، وأحمد العطاس.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن اكتمل عقد الأندية المتأهلة للمونديال، وآخرها جريميو البرازيلي الذي أسقط منافسه لانوس الأرجنتيني بالفوز عليه 3-1 في مجموع ذهاب وإياب نهائي كوبا ليبرتادوريس، وإلى جانب جريميو يشارك في المونديال الجزيرة، وريال مدريد، والوداد المغربي، وباتشوكا المكسيكي، وأوراوا ريد دياموندز الياباني، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وتضم قائمة فريق أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا الذي يواجه الجزيرة في افتتاح البطولة، 11 لاعباً أجنبياً، وقد حرص الضيف الدائم على مونديال الأندية والذي يشارك للمرة التاسعة على الحضور مبكراً للإمارات من أجل الاستعداد لضربة البداية أمام الجزيرة، وفي هذا الإطار خاض مباراة ودية أمام اتحاد كلباء بملعب المدينة الرياضية في دبي، وانتهت بالتعادل السلبي.

وخلت قائمة ريال مدريد من المفاجآت، حيث يسعى «الملكي» للعودة من أبوظبي متوجاً بخامس ألقابه لعام 2017، الذي شهد فوزه بالليجا ودوري الأبطال وسوبر إسبانيا وسوبر أوروبا، ويطمح الريال للفوز بمونديال الأندية للمرة الثالثة في ليعادل البارسا، ووفقاً لتوقعات الصحافة المدريدية فسوف ينحصر اللقب بين الريال بطل أوروبا وجيريميو ممثل أميركا اللاتينية.