مستفيدون من القروض وتوزيع المساكن والأراضي: توفير السكن من ركائز الاستقرار

أحمد عبدالعزيز وإبراهيم سليم وعمر الأحمد (أبوظبي)

بدأت هيئة أبوظبي للإسكان تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والخاصة بتوزيع 1789مسكناً، وتقديم 2358 قرضاً، و2647 قطعة أرض سكنية، موزعة على كل من مدينة أبوظبي، ومنطقتي العين والظفرة، بقيمة إجمالية نحو 7 مليارات و203 ملايين درهم.

وأشاد مواطنون من المستفيدين من المنح والقروض وتوزيع المساكن بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة وأوامر صاحب السمو ولي عهده، التي تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالمواطنين والجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة من أجل توفير الحياة الكريمة والرفاه للمواطنين، متقدمين بخالص الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة لحرصهم على توفير المسكن الملائم لهم وأسرهم، باعتبار السكن أهم ركائز الاستقرار الأسري والاجتماعي، معتبرين أن الإنسان الإماراتي محظوظ لعيشه وأسرته في رغد ورفاه، وأن أكبر النعم التي أنعمها المولى تعالى هي أن منحهم هذه القيادة الرشيدة الحكيمة.

على ذات الصعيد، أكد معالي سعيد عيد الغفلي، رئيس هيئة أبوظبي للإسكان، أن تخصيص هذا العدد الكبير من المساكن والأراضي وتقديم هذه الدفعة الكبيرة من القروض للمواطنين، جاءت تأكيداً لحرص القيادة الرشيدة على رفاه المواطن وسعادته وراحته، باعتبارها أولوية قصوى ضمن رؤية صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، كما تأتي في ظل الفرحة التي تعيشها دولتنا الحبيبة وشعب الإمارات الأبي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 46 لدولة الإمارات.

وقال معاليه: «إن هيئة أبوظبي للإسكان تحرص أشد الحرص على تنفيذ أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرامية لتطوير منظومة إسكان عصرية مستدامة، إذ يحرص سموه على بناء مجتمع متماسك ينعم بمقومات الحياة الكريمة ضمن بيئة آمنة مستقرة ومحفزة على العمل والإنتاج، كما يحظى قطاع الإسكان بمتابعة حثيثة ومستمرة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مما كان له الأثر الإيجابي في تطور هذا القطاع، وتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين».