بالصور: الآلاف زاروا «جيس» ومطالب بتوسعة مسارات الطرق أسفله

محمد صلاح، هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أكد هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة في رأس الخيمة، أن آلاف الزوار توافدوا على جبل جيس أول أمس، والذي شهد تدني درجات الحرارة لأقل من الصفر بـ 5 درجات، ما ساهم في تساقط البرد وتكون الثلوج على قمة الجبل الأعلى على مستوى الدولة.

وأنهت دائرة الأشغال في رأس الخيمة أمس إزالة 90% من آثار الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإمارة، بحسب المهندس أحمد الحمادي مدير عام الدائرة، الذي أكد أن فرق الطوارئ بالدائرة نجحت في سحب كميات الأمطار من الشوارع والمناطق المنخفضة وأزالت الأشجار والإعلانات التي تساقطت نتيجة للرياح الشديدة، مشيراً إلى أن الدائرة ستستكمل اليوم إزالة جميع هذه الأشجار والعوائق الأخرى.

وشهدت الإمارة أول أمس زحاماً شديداً من قبل الزوار على المطاعم والمحال التجارية، وذكر مسؤولون في عدد من المطاعم الشهيرة بالإمارة أن جميع فروع المطاعم بالإمارة شهدت إقبالاً كبيراً أدى إلى انتهاء ما لديها كافة من الأطعمة السريعة، واضطرت لطلب المزيد من الفروع الرئيسة لها خارج الإمارة.