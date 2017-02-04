  • الأحد 08 جمادى الأولى 1438هـ - 05 فبراير 2017م
  07:34     مقتل 50 شخصا على الاقل في انهيار ثلجي في شمال شرق افغانستان    

24 دورية نظمت السير في المناطق المزدحمة خلال المطر وانخفاض الحرارة إلى 5 درجات تحت الصفر

بالصور: الآلاف زاروا «جيس» ومطالب بتوسعة مسارات الطرق أسفله

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 05 فبراير 2017

محمد صلاح، هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أكد هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة في رأس الخيمة، أن آلاف الزوار توافدوا على جبل جيس أول أمس، والذي شهد تدني درجات الحرارة لأقل من الصفر بـ 5 درجات، ما ساهم في تساقط البرد وتكون الثلوج على قمة الجبل الأعلى على مستوى الدولة.

وأنهت دائرة الأشغال في رأس الخيمة أمس إزالة 90% من آثار الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإمارة، بحسب المهندس أحمد الحمادي مدير عام الدائرة، الذي أكد أن فرق الطوارئ بالدائرة نجحت في سحب كميات الأمطار من الشوارع والمناطق المنخفضة وأزالت الأشجار والإعلانات التي تساقطت نتيجة للرياح الشديدة، مشيراً إلى أن الدائرة ستستكمل اليوم إزالة جميع هذه الأشجار والعوائق الأخرى.

وشهدت الإمارة أول أمس زحاماً شديداً من قبل الزوار على المطاعم والمحال التجارية، وذكر مسؤولون في عدد من المطاعم الشهيرة بالإمارة أن جميع فروع المطاعم بالإمارة شهدت إقبالاً كبيراً أدى إلى انتهاء ما لديها كافة من الأطعمة السريعة، واضطرت لطلب المزيد من الفروع الرئيسة لها خارج الإمارة.

وقال أحمد سعيد مدير أحد فروع مطاعم الوجبات السريعة، باعت المطاعم أول أمس أضعاف ما كانت تبيعه خلال الأيام الماضية، نظراً للإقبال الكبير من خارج الإمارة، خاصة على جبل جيس. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟
نعم
لا
لم يتعرض