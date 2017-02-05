«الظبي» تتزين بـ «تاج عشار» في سباق الذهب

أبوظبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، صباح أمس، فعاليات ومنافسات اليوم السابع لمهرجان سموه التراثي الحادي عشر، الذي ينظمه نادي تراث الإمارات ومركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام في ميدان سباقات الهجن بسويحان حتى السبت المقبل.

واشتملت المنافسات على إقامة 3 أشواط لمسابقة جمال الإبل الأصايل «المزاينة» لفئة عشار هي: الذهبي المفتوح، الجماعة الفضي، التلاد، بمشاركة واسعة من مربي وملاك الإبل بالدولة ومواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

حضر الفعاليات الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، وعدد من كبار ملاك ومربي الإبل وعدد من رجال السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة والإعلام بمختلف أطيافه وجمهور كبير.

وكان سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان قد استهل جولته الصباحية الاعتيادية بزيارة الحظيرة، والتقى سموه بمجموعة من كبار ملاك ومربي الإبل في الدولة، وبعدد من وجهاء مدينة سويحان.