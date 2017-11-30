دراسة: 13.2 مليون مسلم في فرنسا بحلول 2025

باريس (وكالات)

نقلت فرانس برس عن «مركز مقعد البحوث» الأميركي أن تعداد المسلمين في فرنسا سيزيد بمعدل 12.7٪ ليبلغ أكثر من 8 ملايين ونصف المليون شخص بعد 8 سنوات. ونظر المركز في 3 سيناريوهات ذات علاقة بنمو عدد السكان المسلمين في أوروبا، الأول منها يضع تصوراً افتراضياً لتوقع أعداد المسلمين في حالة تسمى «الهجرة الصفرية»، والثاني مع الاحتفاظ حصرياً بالهجرة القانونية، والثالث بحساب تدفق المهاجرين غير الشرعيين، الذي شهدته أوروبا بين 2014 و2016.

ووفقاً للمركز، قُدرت أعداد المسلمين في فرنسا العام الماضي بنحو 5.7 مليون شخص، أي ما يعادل 8.8٪ من مجمل السكان، في حال «الهجرة الصفرية» سيزيد بعد 8 سنوات إلى 8.6 مليون شخص. وفي الحالة الثانية، توقع الباحثون أن تكون الزيادة 17.4٪ أي ما يعادل 12.6 مليون شخص، وفي الثالثة بمعدل 18٪ وبتعداد 13.2 مليون شخص.