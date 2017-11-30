الكويت تسلم قابوس وتميم دعوة للقمة الخليجية الثلاثاء

الكويت (وكالات)

سلمت الكويت أمس كلا من سلطان عمان قابوس بن سعيد، وأمير قطر تميم بن حمد دعوة لحضور قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 5 و6 ديسمبر الحالي. وقالت «وكالة الأنباء الكويتية» إن وزير ديوان البلاط السلطاني خالد البوسعيدي تسلم نيابة عن قابوس رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تتضمن دعوته للمشاركة في الدورة الـ38 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون المقرر انعقادها في الكويت، وذلك خلال استقباله سفير الكويت لدى سلطنة عمان فهد المطيري. وأضافت أن أمير قطر تسلم أيضا رسالة خطية من الشيخ صباح الأحمد تتضمن دعوة للمشاركة في الدورة 38 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، وذلك خلال استقباله أمس سفير الكويت لدى قطر حفيظ العجمي.