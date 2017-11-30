روسيا تستعد لسحب قواتها من سوريا و400 أميركي يغادرون الرقة

موسكو (وكالات)

أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أمس، أن التحضير جار لسحب قوات روسية من سوريا، وأنه سيتم بمجرد تحقيق الجاهزية لذلك.

كما أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن، أن أكثر من 400 مقاتل من قوات مشاة البحرية الأميركية سيعودون قريباً إلى بلادهم.

وقال باتروشيف رداً على سؤال حول موعد سحب قوات من سوريا «عند الجاهزية، التحضير جار بالفعل».

وكان الجنرال فاليري جيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، قد أعلن في وقت سابق، أنه قد يتم تقليص القوات الروسية في سوريا بشكل ملموس حتى نهاية العام الجاري.

وأوضح جيراسيموف أن هناك عدداً قليلاً جداً من المهام العسكرية المتبقية وبطبيعة الحال، «سيتخذ هذا القرار القائد الأعلى للقوات المسلحة».

من جهة أخرى أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن، أن أكثر من 400 مقاتل من قوات مشاة البحرية الأميركية سيعودون قريباً إلى بلادهم بعد دعمهم قوات سوريا الديمقراطية في طرد تنظيم «داعش» من مدينة الرقة في شمال سوريا.

وكتب المتحدث باسم التحالف الدولي ريان ديلون على حسابه على تويتر أن «أكثر من 400 عنصر من قوات مشاة البحرية الأميركية يستعدون للعودة إلى بلادهم بعد توفيرهم دعماً دقيقا بالمدفعية لقوات سوريا الديمقراطية وهزيمة تنظيم داعش في معقله السابق».