مسيرة قمة الإمارات

رأس الخيمة (الاتحاد)

نظم نادي رأس الخيمة، مسيرة رياضية إلى جبل جيس في رأس الخيمة، أعلى قمة في الإمارات بمناسبة يوم الشهيد، بمشاركة عدد من المواطنين والمقيمين، وتم تنكيس العلم ورفعه على أعلى القمة، واختتمت المسيرة بدقيقة صمت والدعاء للشهداء الأبرار.

وأوضحت حصة سيف عضو مجلس إدارة النادي أن المسيرة بدأت من الصباح الباكر، حيث انطلقت من النادي في حافلة مقدمة من نادي التعاون، في ضوء تعاون الأندية لتفعيل الأنشطة المجتمعية، وشارك فيها 20 فرداً من مختلف الأعمار والجنسيات، وتم المشي لمسافة 2 كلم، في أعلى قمة إلى أن تم الوصول لسارية العلم في أعلى قمة جبل جيس، بعدها تم تنكيس العلم ورفعه بمناسبة يوم الشهيد، فيما اختتمت الفعالية بدقيقة صمت والدعاء للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل أمن الوطن واستقراره.

وأضافت: المسيرة جاءت لترسخ قيمة التضحية والفداء من أجل الوطن، فيما اختار النادي أن تفعيل المناسبة على أعلى قمة في الإمارات، لتكون رسالة نوجهها للوطن أن أغلى ما يمكن أن يقدم في سبيله هو التضحية وفدائه بالأرواح، وتلك التضحية مقدرة من الجميع.

وقال محمد الشريقي، من منطقة دفتا جنوب رأس الخيمة، ومشارك في المسيرة إن المشاركة في يوم الشهيد فخر لنا جميعاً، والدعاء لهم أقل ما يمكن تقديمه لمن أعطى للوطن روحه، بكل بسالة وشرف، موضحاً أن صعود جبل جيس والدعاء لهم، رسالة فخر نقدمها للوطن.