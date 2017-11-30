مرسيدس تطوّر نظاماً لتوصيل الطلبات إلى المنازل

شتوتجارت (د ب أ)

بدأت شركة مرسيدس بنز الألمانية التابعة لمجموعة دايملر لصناعة السيارات اختبار نظام لتوصيل الطلبات إلى المنازل يجمع بين الطائرات من دون طيار وسياراتها الفان المجهزة بشكل خاص «فيتو» في مدينة زيوريخ السويسرية.

وأشار موقع «موتور تريند» المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن البرنامج التجريبي الذي بدأ في سبتمبر الماضي شهد قيام شركة مرسيدس بتوصيل 50 شحنة من متجر التجزئة السويسري «سيروب» إلى العملاء خلال 10 أيام.

وتقوم الطائرة من دون طيار بحمل العبوات من أحد مستودعات الجملة لتوصيلها إلى إحدى حافلات مرسيدس المزودة بمنصة هبوط للطائرة على سقفها.

وبمجرد هبوط الطائرة من دون طيار بسلام، تنطلق الحافلة إلى العميل لإتمام عملية التوصيل.

ولم يتم تسجيل أي حوادث أثناء الفترة الماضية التي تم فيها استخدام طائرتين من دون طيار، كما نجحت مرسيدس في خفض زمن التوصيل بمقدار ساعتين.

وقال، «ستيفان ماورير» رئيس إدارة «النقل المستقبلي في مرسيدس بنز فانز»، إن هدف المشروع هو اختبار التكنولوجيا الجديدة في ظروف التشغيل الطبيعية واكتشاف نقاط القوة فيها.. كما أردنا أيضاً معرفة رد فعل الناس على هذه الطريقة الجديدة للنقل. كانت شركة «فورد موتور كورب» الأميركية لصناعة السيارات قد طرحت في وقت سابق من العام الحالي رؤية مختلفة لاستخدام الطائرات من دون طيار في توصيل الطلبات للمنازل.

وبدلاً من الطريقة التي تستخدمها مرسيدس، حيث تبدأ الطائرة من دون طيار نصف الرحلة، التي تكمل السيارة نصفها الثاني، فإن فورد لديها فكرة عكسية، حيث تنقل السيارة الشحنة إلى العنوان المطلوب، ثم تتولى طائرة من دون طيار حمل الشحنة إلى سقف المنزل وإسقاطها هناك.