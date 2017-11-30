لندن (د ب أ)

أظهر تقرير صادر عن مؤسسة «جي.إف.كيه» لأبحاث التسويق تراجع ثقة المستهلكين في بريطانيا خلال الشهر الحالي على خلفية انكماش الدخل وارتفاع معدل التضخم وتزايد الغموض الاقتصادي.

وتراجع مؤشر المعهد لقياس ثقة المستهلكين خلال الشهر الماضي إلى سالب 12 مقابل سالب 10 نقاط، خلال أكتوبر الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى سالب 11 نقطة.

وقال «جو ستاتون»، رئيس قطاع آليات السوق في معهد «جي.إف.كيه»، إنه «للأسف لا يوجد ما يدعو للبهجة في مؤشر ثقة المستهلكين للشهر الحالي..

هذه ثاني مرة خلال العام الحالي يتراجع فيها مؤشر الثقة إلى سالب 12 نقطة، بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي». وأشار المعهد إلى تراجع كل المؤشرات الفرعية الخمسة المكونة للمؤشر الرئيس خلال الشهر الماضي. وتراجع مؤشر الموقف المالي الشخصي، بمقدار نقطة واحدة إلى سالب واحد، وتراجع مؤشر الدخل الشخصي المستقبلي إلى نقطتين.