«نيكي» يرتفع لأعلى مستوى في 3 أسابيع

طوكيو (رويترز)

ارتفع المؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع أمس الخميس، حيث طغت مكاسب القطاع المالي على تراجع أسهم التكنولوجيا التي اقتفت أثر نظيرتها في الولايات المتحدة.

وسجل نيكي انخفاضاً لبعض الوقت خلال الجلسة، لكنه أغلق مرتفعاً 0.6 بالمئة إلى 22724.96 نقطة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3 بالمئة إلى 1792.08 نقطة. وشهدت السوق أحجام تداول كثيفة، حيث جرى تداول 2.4 مليار سهم، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

كما سجلت قيمة التداولات أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 4.5 تريليون ين (40.12 مليار دولار). وقال تجار إن الأمل في احتمال أن يشتري بنك اليابان المركزي صناديق مؤشرات أعطى دعماً للمعنويات. وحققت أسهم القطاع المصرفي أرباحاً، حيث زاد سهما مجموعتي ميتسوبيشي يو.إف.جيه وميزوهو الماليتين 1.6 بالمئة لكل منهما.

وكان مؤشر ناسداك الأميركي سجل أكبر هبوط يومي في أكثر من ثلاثة أشهر مع عزوف المستثمرين عن أسهم قطاع التكنولوجيا واتجاههم إلى الشراء في أسهم القطاع المصرفي.