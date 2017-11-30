يلين: الانتعاش يستند إلى قاعدة عريضة في الاقتصاد الأميركي

واشنطن (رويترز)

أبلغت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين زعماء الكونجرس الأربعاء، أن الاقتصاد الأميركي استجمع قوته هذا العام، وهو ما سيبرر زيادات متواصلة في أسعار الفائدة وسط انتعاش للاقتصاد العالمي.

وقالت يلين، في كلمة ألقتها في اللجنة الاقتصادية المشتركة للكونجرس: «توسع الاقتصاد يستند إلى قاعدة عريضة بشكل متزايد في مختلف القطاعات وأيضاً في الكثير من قطاعات الاقتصاد العالمي».

وأضافت أنه مع تضخم ضعيف من المرجح أنه سيكون «عابراً» فإن المركزي الأميركي ما زال يتوقع «أن زيادات تدريجية في سعر فائدة الأموال الاتحادية ستكون ملائمة».

ولم تتطرق يلين في كلمتها إلى موعد الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة والتي تتوقع الأسواق الآن، أنها ستأتي في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في الثاني عشر والثالث عشر من ديسمبر.

وفيما قد تكون إحدى المناسبات العامة الأخيرة التي تظهر فيها قبل أن تترك منصبها في أوائل العام المقبل ركزت يلين على استمرار القوة الدافعة للاقتصاد.

وقالت إن متوسطاً لنمو الوظائف قدره 170 ألف وظيفة شهرياً كاف لمواصلة استيعاب العاملين الجدد والمهمشين في الاقتصاد، وإن النمو ارتفع إلى معدل سنوي بلغ أكثر من 3 بالمئة في الربعين الثاني والثالث هذا العام.

وفي اليوم التالي لتسجيل المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية مستويات قياسية جديدة، قالت يلين إنه في حين أن قيم الأصول «مرتفعة بالمعايير التاريخية، إلا أن مجمل نقاط الضعف في القطاع المالي تبدو معتدلة».

وأشارت إلى أنه إذا كان الكونجرس، المنهمك حالياً في مناقشة تخفيضات ضريبية، يريد زيادة القوى الكامنة للاقتصاد فإنه يجدر بالمشرعين أن يناقشوا سياسات لتشجيع قطاع الأعمال والاستثمار في البنية التحتية وتحسين التعلم والابتكار.