البنك الأفريقي للتنمية يقرض تونس 122 مليون يورو

ساسي جبيل (تونس)
صادق نواب الشعب التونسي، خلال جلسة عامة، على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين تونس والبنك الأفريقي للتنمية لتمويل دعم التنمية الإدماجية في الجهات، بـ88 صوتاً فيما عبر 13 نائباً عن اعتراضهم واحتفاظ 4 نواب بأصواتهم.
وتم عرض مشروع القانون على جلسة عامة، أمس الخميس، بشكل سريع مقارنة بقروض أخرى في ظل ما تنصص عليه قواعد البنك «بالتوقف عن صرف القروض المصادق عليها من قبل مجلس الإدارة بداية من 14 ديسمبر من كل عام إلى موفى شهر يناير من العام الموالي»، وتكون بذلك تونس مجبرة على تقديم طلب سحب القرض قبل 14 ديسمبر 2017.
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وبين أن القروض، التي تحصلت عليها الدولة، لم يتم توجيهها إلى تسديد الأجور أو الاستهلاك، لأن الموارد الذاتية للميزانية كفيلة بتغطية ذلك إلى جانب عديد النفقات الأخرى.
وذكر بأن القروض، التي تحصل عليها تونس من الأطراف الداعمة لها، على غرار البنك الأفريقي للتنمية، تتم بشروط تفاضلية. وأفاد أنه أمكن في ظل المرحلة الأولى من برنامج دعم التنمية الإدماجية تكوين 92 مؤسسة صغرى بطاقة تشغيلية قدرت بـ600 موطن في 3 اختصاصات في مجال الصيانة العادية للطرقات بكامل محافظات البلاد بعد تكوين عدد من الشباب في مجال الهندسة المدنية، في إطار التعاون بين وزارتي التكوين والتجهيز، مؤكداً أن لهذه القروض بالغ الأثر في تغيير حياة المواطنين إلى الأفضل وتطوير مناخ الأعمال.