«التطوير السياحي»: أنشطة ترفيهية وعروض تراثية

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت شركة التطوير والاستثمار السياحي، باليوم الوطني الـ46 لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال فعالية خاصة في مقرها الرئيس، بإطلالة مباشرة على متحف «اللوفر أبوظبي».

شملت الفعالية مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية استمتع خلالها الموظفون بالعروض التراثية التي أدتها فرقة الحربية، إلى جانب عروض القربة، فضلاً عن المسابقات المتنوعة التي شارك فيها جميع الحضور، وتزينت أجواء الفعالية بلمسات إماراتية أصيلة، حيث تضمنت عروضاً للصقور، ورسم الحناء وركن الدكان القديم، وركن خاص بالتصوير بالزي الإماراتي، واستمتع الجميع بالنشاطات الترفيهية المتنوعة، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من أشهى الأطباق الإماراتية.