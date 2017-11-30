«إكسبو الشارقة» يستضيف معرض «المستهلك الكبير2017»

الشارقة (الاتحاد)

احتضن مركز إكسبو الشارقة فعاليات الدورة الثالثة من معرض الأزياء والمنتجات الإلكترونية «المستهلك الكبير 2017»، والتي انطلقت أمس الأول، وتستمر حتى بعد غد الأحد، بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني السادس والأربعين.

ويقدم معرض الأزياء والمنتجات الإلكترونية «المستهلك الكبير 2017» الأكبر من نوعه في إمارة الشارقة والإمارات الشمالية في مجال تخفيضات الإلكترونيات والأزياء، أفضل العلامات التجارية بأفضل الأسعار في مجالات الأزياء، والإكسسوارات، والأدوات المنزلية، والهواتف الذكية والإلكترونيات، من خلال تشكيلة واسعة ومتنوعة من العروض الحصرية والمنتجات عالية الجودة بخصومات تصل إلى أكثر من 80%.

ويتوقع أن يستقطب المعرض نحو 75 ألف زائر خلال أيام انعقاده، باعتبار أن سوق التجزئة في دولة الإمارات تعد واحدة من أكبر الأسواق الرائدة في مجال الإلكترونيات والسلع والعلامات التجارية الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى ارتفاع مستوى الدخل والإنفاق.

وقال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من معرض الأزياء والمنتجات الإلكترونية «المستهلك الكبير 2017» بالتزامن مع يوم الشهيد واليوم الوطني والمولد النبوي الشريف، يعزز من فرص المستهلكين، خصوصاً في إمارة الشارقة والإمارات بشكل عام لزيارة المعرض البارز الذي يلبي جميع متطلبات العائلات الإماراتية.

وأضاف المدفع: تعتبر الشارقة مركزاً رئيساً للتجارة، ومنصة إقليمية يتمركز فيها عدد كبير من الشركات العالمية، وتعكس استضافة مركز إكسبو الشارقة لفعاليات المعرض اهتمام المركز بتعزيز حضور الشركات العارضة في الإمارة وتلبية احتياجات المستهلكين، وقال المدفع إن المعرض شهد إقبالاً فاق التوقعات في يومه الأول، وهذا دليل على أهمية هذا النوع من المعارض والطلب المتنامي عليها كونها ترضي أذواق سكان الإمارة وزوارها من مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية، وتوفر لهم خيارات واسعة من السلع والمنتجات والخدمات والرفاهية وتختصر عليهم الوقت والجهد في آن واحد.