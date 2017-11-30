«عربية السيدات 2018» تروج للنسخة الرابعة في الأردن

الشارقة (الاتحاد)

أكدت ندى عسكر النقبي، المدير العام لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2018، رئيس لجنتها التنفيذية، إن إمارة الشارقة تسعى إلى الارتقاء بقدرات المرأة الرياضية العربية، عبر توفير البيئة الداعمة، والتجهيزات المناسبة التي تمكنها من تنمية قدراتها، وتطوير مهاراتها، واكتساب الخبرات التي تجعلها قادرة على تحقيق الإنجازات في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة العليا المنظمة لدورة 2018، في العاصمة الأردنية عمَّان، بهدف التعريف بالنسخة الرابعة المقرر إقامتها في الشارقة، من 2 إلى 12 فبراير المقبل، برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وتشكل الأردن، المحطة الثالثة للجولة الترويجية والإعلامية الخاصة بالدورة، بعد السعودية والمغرب، والتي جاء تنظيمها بتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، من أجل حشد أكبر مشاركة ممكنة للاعبات في الحدث الرياضي النسوي الأكبر على مستوى المنطقة.

وشهد المؤتمر الصحفي حضور عدد كبير من من المسؤولين الأردنيين، ورؤساء المؤسسات والأندية الرياضية والاتحادات، إلى جانب رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية والأمين العام السابق للجنة الأولمبية الأردنية لانا الجغبير والمدير التنفيذي لكأس آسيا للسيدات 2018 المهندسة فرح البدارنة ولاعبات محترفات في رياضات مختلفة، بالإضافة إلى نحو 80 صحفياً وإعلامياً متخصصاً في الشأن الرياضي من أكثر من 40 مؤسسة ووسيلة إعلامية في الأردن.‏‭