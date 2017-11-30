410 متسابقين في سباق «مراسي» للدراجات

دبي (الاتحاد)

ينطلق صباح اليوم سباق مراسي الخليج التجاري للدراجات، الذي ينظمه اتحاد الدراجات برعاية شركة دبي للعقارات، ولمسافة 46 كلم، وذلك بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الـ 46، ويقام السباق في منطقة الخليج التجاري بدبي وبمشاركة كبيرة وصلت إلى 410 متسابقين قاموا بالتسجيل في السباق والذي يؤهل للمشاركة في سباق السلم والبالغ مجموع جوائزه مليون درهم.

وأكدت نوره الجسمي عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيسة اللجنة المنظمة للسباق، انتهاء الاستعدادات كافة للسباق والذي بدأ الاتحاد في التنظيم له منذ أكثر من شهر، حاولت فيه اللجنة عمل مهرجان رياضي مجتمعي بمشاركة كل فئات المجتمع، حيث لم يقتصر اليوم على سباق الدراجات فقط، بل تنظم اللجنة المنظمة يوماً متكاملاً يبدأ من السادسة صباحاً ويستمر حتى الخامسة عصراً، حيث سيكون هناك ألعاب أطفال ومغامرات للمشاركة، إضافة إلى القرية التراثية التي تضم كل عادات وتقاليد دولتنا الحبيبة للاستمتاع باليوم الوطني.

وتوجهت الجسمي بالشكر إلى اللجنة المنظمة وإلى أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الذي حرص على متابعة كل الاستعدادات الخاصة بالسباق من البداية وحتى مساء أمس، من أجل الظهور بالشكل اللائق الذي يلبي كل متطلبات المشاركين، كما توجهت، بالشكر إلى شركة دبي للعقارات على رعايتها وتعاونها المستمر في تقديم مهرجان رياضي مجتمعي، مشيره إلى أن وصول عدد المشاركين إلى 410 متسابقين يؤكد نجاح المهرجان الأول الذي ترعاه الشركة.

وتوجهت رئيسة اللجنة المنظمة بالشكر إلى أعضاء اللجنة المنظمة وهم محمد عبد الرؤوف، الحسن عقيلي، حارب العلي، الوازنة فلاح، شذى القبيسي، فاطمة الشامسي، على المجهود الكبير الذي بذلوه من أجل الوصول إلى اليوم الختامي للمهرجان بهذا الشكل.