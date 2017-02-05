المهاجـرون كلمة السر في نمو الاقتصاد الأميركي

واشنطن (أ ف ب)

كشف المرسوم الذي وقعه دونالد ترامب حول الهجرة يأس المهاجرين، وسمح بالتذكير بأن العمال الأجانب المؤهلين أساسيون لعدد من الشركات الأميركية.

وأثار الإجراء الذي ينص على إغلاق حدود الولايات المتحدة مؤقتاً أمام لاجئي ورعايا سبع دول إسلامية هذا الأسبوع تظاهرات ضخمة دعماً للأشخاص العالقين في المطارات الأميركية. وتلقى معارضو هذه الإجراءات دعما من العديد من أرباب الشركات في قطاع التكنولوجيا الأميركي الذي يوظف الآف المهندسين الأجانب. ويقول مسؤولو هذه الشركات أن المئات من موظفيها يمكن أن يتأثروا بهذه الإجراءات.

وكان الرئيس الأميركي الجديد أعلن منذ زمن رغبته في اعتماد سياسة اقتصادية تقوم على مبدأ «أميركا أولاً» وتعطي الأولوية للعمال الأميركيين أمام المهاجرين. ومنذ تنصيبه، أعلن ترامب أنه يريد إيجاد 25 مليون وظيفة جديدة في السنوات العشر المقبلة ورفع معدل النمو البالغ 4% إلى أكثر من الضعف. إلا أن خبراء الاقتصاد يقولون إنه من المستحيل تحقيق هذه الأهداف دون تأخير سن التقاعد أو استقبال أعداد كبيرة من المهاجرين أو الاثنين معاً.

وكان ستيفن بانون، مستشار ترامب، قال في عام 2015 إن وجود آسيويين في منطقة سيليكون فالي التكنولوجية يمكن أن يهدد «المجتمع المدني»، وهو ما أيده اليمين المتطرف الأميركي.