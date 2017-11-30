بايرن يتحفز لاجتياز الكبوة قبل «القمة الأوروبية»

برلين (أ ف ب)

يسعى بايرن ميونيخ غداً إلى النهوض من كبوته، عندما يستضيف هانوفر العاشر في المرحلة الـ14 من الدوري الألماني، وذلك قبل مواجهته الثأرية مع باريس سان جيرمان الفرنسي في مسابقة دوري الأبطال.

وكان البايرن المتصدر وبطل المواسم الخمسة الماضية مني بخسارته الثانية هذا الموسم والأولى تحت إشراف مدربه الجديد-القديم يوب هاينكيس، عندما سقط أمام مضيفه بروسيا مونشنجلادباخ 1-2 السبت الماضي، فتقلص الفارق بينه وبين مطارده المباشر ووصيفه الموسم الماضي لايبزيج إلى 3 نقاط عقب فوز الأخير على فيردر بريمن. وهي الخسارة الأولى للفريق البافاري منذ تولي هاينكيس المهمة مطلع أكتوبر الماضي خلفاً للإيطالي كارلو أنشيلوتي عقب الخسارة أمام باريس سان جيرمان صفر-3 في دوري الأبطال.

وقاد هاينكيس الفريق البافاري إلى 5 انتصارات متتالية في الدوري المحلي، و3 في دوري الأبطال، الذي بلغ فيه الدور ثمن النهائي، قبل أن يسقط أمام مونشنجلادباخ.

وعلق هاينكيس على الخسارة الأخيرة قائلاً: خسرنا المباراة في الشوط الأول، حيث لم نخلق فرصاً للتسجيل ولعبنا ببطء، ولم نفرض إيقاعنا، وسمحنا للمنافس بفرض أسلوب لعبه واعتماد الهجمات المرتدة بشكل جيد. وشدد هاينكيس على ضرورة النهوض من هذه الخسارة، وقال: يجب أن ننسى هذه الكبوة ونفكر في المباراة المقبلة التي ستكون مهمة أمام فريق لن يكون بالخصم السهل.

وتابع: تنتظرنا مباراة قوية الأسبوع المقبل أمام سان جيرمان، وبالتالي يجب كسب نقاط مباراة هانوفر حتى نستعد بأفضل الأحوال للقمة الأوروبية. وسيحاول لايبزيج استغلال المعنويات المهزوزة للاعبي مضيفه هوفنهايم السابع، الذي تراجعت نتائجه في الآونة الأخيرة وحقق فوزاً واحداً في مبارياته السبع الأخيرة، بعدما كان حقق انطلاقة قوية ذهب ضحيتها بايرن ميونيخ بالذات عندما ألحق به الخسارة الأولى.

ولن تكون مهمة لايبزيج سهلة لأن هوفنهايم يقدم مستويات جيدة أمام الفرق الكبيرة حيث هزم بايرن ميونيخ وشالكه وفيردر بريمن.

ويملك شالكه فرصة فض شراكة المركز الثالث مع مونشنجلادباخ ولو مؤقتاً كونه يستضيف كولون الأخير غداً، وذلك قبل 24 ساعة من مباراة شريكه مع مضيفه فولفسبورج.