لاكازيت يغيب عن مواجهة «يونايتد»

لندن(رويترز)
سيغيب الكسندر لاكازيت صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ أرسنال، عن مواجهة مانشستر يونايتد غداً، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ في الفوز 5-صفر على هدرسفيلد تاون في الدوري الانجليزي.
وأحرز لاكازيت هدفه السابع في الدوري هذا الموسم، ليمنح فريقه تقدماً مبكراً لكن مواطنه أوليفييه جيرو شارك بدلاً منه في بداية الشوط الثاني وسجل هدفين.
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ويحتل ارسنال المركز الرابع متأخراً بفارق 12 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، و4 نقاط عن يونايتد صاحب المركز الثاني.
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وتابع: 3 نقاط أخرى، وأتمنى أن ندخل مباراة يونايتد بثقة كبيرة وأن نحظى بأسبوع جيد.