لاكازيت يغيب عن مواجهة «يونايتد»

لندن(رويترز)

سيغيب الكسندر لاكازيت صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ أرسنال، عن مواجهة مانشستر يونايتد غداً، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ في الفوز 5-صفر على هدرسفيلد تاون في الدوري الانجليزي.

وأحرز لاكازيت هدفه السابع في الدوري هذا الموسم، ليمنح فريقه تقدماً مبكراً لكن مواطنه أوليفييه جيرو شارك بدلاً منه في بداية الشوط الثاني وسجل هدفين.

وقال أرسين فينجر مدرب أرسنال: لاكازيت لديه مشكلة في الفخذ وبالتأكيد سيغيب عن مباراة السبت. وكانت الإصابة الأمر المحزن الوحيد لفينجر الذي شاهد فريقه يحقق فوزه 12 على التوالي على أرضه في الدوري الممتاز. وأحرز مسعود أوزيل هدفاً وصنع هدفين وقدم اللاعب الألماني الذي اعتاد إحباط جماهير أرسنال، أداءً رائعاً. وهز اليكسيس سانشيز، الذي ارتبط اسمه مثل أوزيل بالعديد من التكهنات حول مستقبله مع أرسنال، الشباك أيضا. وقال فينجر عن أوزيل الذي جاءت كل إسهاماته في خلال أربع دقائق: استعاد حيويته، قدم أداءً مذهلاً.

ويحتل ارسنال المركز الرابع متأخراً بفارق 12 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، و4 نقاط عن يونايتد صاحب المركز الثاني.

وقال فينجر: أردنا الاستفادة من اللعب على أرضنا وفعلنا ذلك مرة أخرى.

وتابع: 3 نقاط أخرى، وأتمنى أن ندخل مباراة يونايتد بثقة كبيرة وأن نحظى بأسبوع جيد.