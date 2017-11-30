«المنقذ» سترلينج يعزز قمة السيتي بـ «العلامة 12»

لندن (د ب أ)

عاد رحيم سترلينج لممارسة هوايته في إنقاذ فريقه مانشستر سيتي في اللحظات الأخيرة، بعدما أحرز هدفاً قاتلاً قاد به الفريق «السماوي» للفوز 2/‏ 1 على ضيفه ساوثهامبتون في المرحلة الـ 14 لبطولة الدوري الانجليزي، وكان سترلينج سجل هدفي الفوز في آخر مباراتين، أمام هيديرسفيلد بالدقيقة 84، وأمام فينورد بدوري الأبطال بالدقيقة 88، ليضع بصمته على انتصارات فريقه.

وأسفرت بقية مباريات المرحلة عن فوز أرسنال على ضيفه هيديرسفيلد تاون 5/‏ صفر، وتشيلسي على ضيفه سوانسي سيتي 1/‏ صفر، وليفربول على مضيفه ستوك سيتي 3/‏ صفر، وبيرنلي على مضيفه بورنموث 2/‏ 1، وإيفرتون على ضيفه وستهام يونايتد 4/‏ صفر. وعزز سيتي تصدره للبطولة برصيد 40 نقطة، بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه مانشستر يونايتد، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 16 نقطة في المركز الـ 11. وتقدم سيتي بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز فيرجيل فان ديك لاعب ساوثهامبتون هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه، غير أن أوريول روميو أدرك التعادل لساوثهامبتون.

وبينما كانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل الإيجابي، أحرز سترلينج هدف الفوز القاتل لسيتي في الوقت الضائع، ليلعب دور المنقذ مجدداً.

بهذا الفوز، واصل السيتي صناعة التاريخ، بعدما أصبح أول فريق يحقق 12 فوزاً متتالياً في المسابقة. وعلى ملعب ستامفورد بريدج، اقتنص تشيلسي فوزاً صعباً بهدف من ضيفه سوانسي سيتي. وارتفع رصيد تشيلسي إلى 29 نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد سوانسي، الذي واصل نتائجه المخيبة، عند 9 نقاط في المركز ال 19 «قبل الأخير».