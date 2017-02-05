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صور المقاصد الرائعة قد تكون غير محايدة

«المؤثرون».. أداة جديدة للترويج للوجهات السياحية عبر مواقع التواصل
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تاريخ النشر: الأحد 05 فبراير 2017

برلين (د ب أ)

ولَّت تلك الأيام التي كان السائح فيها يتصفح النشرات السياحية ويعتمد على نصائح وكلاء السفر، ففي الوقت الحالي تعرض شبكة الإنترنت فرصاً لا نهاية لها للبحث عن المقاصد السياحية.

ويقول ميشائيل بوللر، رئيس الرابطة الألمانية لتسويق مقاصد السفر على الإنترنت، إن الشخص العادي الذي يرغب في قضاء العطلة يزور عشرة مواقع إلكترونية قبل أن يشرع في القيام برحلته. ولكن بينما نعلم تمام العلم أن النشرات السياحية تُظهر أفضل الجوانب لمقصد السفر لجذب الزبائن، فإن كثيراً من الناس يتوقعون أن يكون المحتوى المنشور على «فيسبوك» و«إنستغرام» أكثر صدقاً من تلك النشرات المطبوعة التي تثير توقعاً يمكن أن يؤدي بعد ذلك إلى خيبة الأمل.

وفي «فيسبوك» على سبيل المثال، سيصادفك محتوى عن السفر يمكن أن يساعدك في اختيار مقصدك للسفر، ويكون ذلك أساساً من خلال أصدقاء ينشرون صوراً عن فترة تمضية العطلات. ويقول بوللر إن كل صورة من بين كل صورتين موضوعتين على «فيسبوك» تتعلق بالسفر.

غير أنه في هذه الأيام يمكن أن تبدو التعليقات المنشورة من جانب أصدقاء ومعارف حول قضائهم العطلات على حسابهم «تايملاين» في «فيسبوك»، مماثلة بالضبط لإعلانات شركات السياحة التي أظهر أصدقاؤهم اهتماماً بها.

وإذا كنت تشعر بالقلق من أن تكون شركات السياحة قد أجبرتك على اختيار معلم سياحي معين، فيستحق الأمر منك أن تبحث بدقة عن نصائح حول السفر على «فيسبوك»، ويدور في ذهنك تساؤل حول ما إذا كانت ثمة مصلحة تجارية من وراء ذلك. ويقول نيلز بروجين، من معهد تعليم الإعلام بميونيخ، إن «ذلك يمكن أن يحدث عندما يرسل أحد أصدقائك صورة وصلته، أو يدخل في نوع من العلاقة مع شركة أو شخص شهير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي». ... المزيد
     
 

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