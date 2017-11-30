مراد المصري ومعتصم عبدالله (حتا)

فرض البرازيلي فرناندو جابريل نفسه نجماً مرة أخرى في الوقت القاتل حينما سجل هدف التعادل الذي يعتبر تاريخياً لـ«الإعصار» بعد ثلاث مباريات تعرض فيها للخسارة أمام الوصل في مسابقة الدوري، لينجح في المرة الرابعة بانتزاع نقطة ثمينة من متصدر الترتيب.

وسبق لجابريل أن سجل هدف الفوز في مرمى الشارقة من ركلة حرة مباشرة في الوقت بدل الضائع في الجولة الرابعة، ليعود مرة أخرى وبركلة حرة مباشرة أيضاً ويسجل هدفاً، بتعادل جاء بطعم الفوز بالنظر لفارق المواجهات التاريخية بين الفريقين والترتيب على لائحة المسابقة.

وجاء هدف جابريل وسط أعصاب متوترة في مباراة تسبب فيها الهدف الثاني للوصل الذي سجله رونالد مينديز في شباك حتا، إلى حالة من الغضب في أرضية الملعب انتقلت إلى اعتراضات متبادلة بين مدربي الفريقين خارج الخط، مع احتجاج «الإعصار» على إكمال «الإمبراطور» اللعب رغم سقوط عبدالله علي لاعب حتا على أرضية الميدان، ولاحقاً تم استبداله مباشرة حيث كان غير قادر على إكمال المباراة.

وجاءت فرحة الوصل منقوصة بالوصول إلى 25 مباراة متتالية دون خسارة في جميع المسابقات منذ الموسم الماضي، ليعادل الرقم الذي حققه الجزيرة سابقاً في موسم بين عامي 2010 و2011، فيما يتطلع «الإمبراطور» حالياً لمعادلة رقم «فخر أبوظبي» بالوصول إلى 27 متتالية دون خسارة في مسابقة دوري الخليج العربي على وجه التحديد.