انطلاق أعمال «لجنة الأمم المتحدة للتمكين الاقتصادي للمرأة» غداً

دبي (وام)

تنطلق في دبي غداً أعمال اجتماع «لجنة الأمين العام للأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة» والذي يستضيفه «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين» في فندق فورسيزونز على مدار يومين وذلك في أول انعقاد للجنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاركة أعضاء اللجنة التي تضم عدداً من الأعضاء البارزين في صندوق النقد والبنك الدوليين وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إضافة إلى ممثلي مجموعة من الجهات الفاعلة في مجال المساواة بين الجنسين وخبراء الاقتصاد والأكاديميين والقادة النقابيين وممثلي قطاع الأعمال والحكومة من جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يلقي الكلمة الافتتاحية للاجتماع فخامة الرئيس لويس غييرمو سوليس رئيس دولة كوستاريكا، الذي يترأس اللجنة مع سيمونا سكاربالاجيا الرئيسة التنفيذية لشركة إيكيا- سويسرا.

وتلقي معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح، كلمة خلال الجلسة ذاتها تستعرض فيها جانباً من الإنجازات المميزة التي حققتها دولة الإمارات في دعم وتمكين المرأة وارتباط ذلك بالقيم المجتمعية النبيلة التي لطالما تميز بها شعب الإمارات الذي لا يميز بين رجل وامرأة إلا على أساس الكفاءة والقدرة على البذل والعطاء وما كفله لها القانون والدستور من حقوق وما يستوجبه عليها انتماؤها لوطنها من واجبات.

وأعربت معالي الشيخة لبنى القاسمي عن سعادتها بالمشاركة في هذا الاجتماع بما يحمله من أهمية نظراً لكون موضوع النقاش يمثل أحد المحاور الرئيسية التي تشملها استراتيجية العمل لدولة الإمارات، موضحة أن المرأة تحظى بمقومات دعم كبيرة وفرتها لها الإمارات منذ تأسيس دولة الاتحاد في العام 1971 وأن مسيرة التمكين التي تواصلت على مدار نحو 5 عقود آتت ثمارها بما نراه من حولنا من إنجازات مشرفة حققتها المرأة.