مشاركة أميركية مكثفة بدوريات الأمن بأفغانستان في 2018

واشنطن (أ ف ب)

أعلن قائد القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان الجنرال الأميركي جون نيكولسون، أن أكثر من ألف جندي سيشاركون في دوريات مع نظرائهم الأفغان لصد هجمات حركة طالبان في عام 2018، محذراً من أنهم سيواجهون بالتأكيد خطراً إضافياً. وقال إن هذه القوات سيتم دمجها على مستوى «كانداك»، وهو مصطلح أفغاني يشير إلى الكتائب العسكرية المكونة من 300 إلى 400 رجل.

وأضاف أن عدد أصغر من القوات الأميركية كان يضطلع بهذه المهام خلال العام الجاري، لكنه أكد أنه «سيزيد بشكل ملحوظ». وتابع «سيكون هناك خطر أكبر بالتأكيد».