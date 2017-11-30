تركيا: المؤبد لـ28 عسكرياً أدينوا بالتورط في انقلاب 2016



تاريخ النشر: الخميس 30 نوفمبر 2017 أنقرة (وكالات) أصدرت محكمة تركية أمس، أحكاماً بالسجن المؤبد على 28 عسكرياً، بعد إدانتهم بمحاولة السيطرة على مطار في إسطنبول أثناء الانقلاب الفاشل الذي شهدته البلاد في 15 يوليو 2016. وأفادت وكالة «دوجان» بأن العسكريين، وبينهم 8 ضباط، أدينوا بمحاولة انتهاك النظام الدستوري، ووجهت إليهم تهمة محاولة السيطرة ليل 15 إلى 16 يوليو بقوة السلاح على مطار صبيحة غوكشين في القسم الآسيوي للمدينة. من جهتها، قالت «وكالة الأناضول» للأنباء، إن السلطات اعتقلت 172 شخصاً في عملية داخل الجيش ضد أنصار فتح الله جولن الذي تتهمه السلطات بأنه العقل المدبر للانقلاب. وذكرت أن مكتب مدعي إسطنبول أصدر أوامر اعتقال لما إجماليه 360 شخصاً بينهم 333 جندياً، 216 منهم في الخدمة. ونحو 10 من المشتبه بهم في الخارج. وأضافت أن شرطة إسطنبول تواصل عملياتها للقبض على المشتبه بهم.