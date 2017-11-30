سفير فرنسا يزور مركز جمعة الماجد

دبي (الاتحاد)

زار سفير فرنسا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، لودوفيك بوي، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، وكان في استقباله جمعة الماجد، رئيس المركز. تهدف الزيارة إلى بحث سبل التعاون وتنمية العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا في العديد من المجالات، حيث وضح جمعة الماجد للضيف الدور المهم الذي يقوم به المركز في مجال حفظ التراث الإنساني، وترميم المخطوطات، والاهتمام بنشر الثقافة.

وشملت الزيارة المكتبة الرقمية التي أصبحت تضم عشرات الآلاف من الكتب القديمة المحفوظة رقميا، واطلع على المعمل الرقمي، والأجهزة التي طورها المركز لتحويل الأوعية الثقافية إلى أوعية رقمية يسهل حفظها والتعامل معها، كما زار السفير قسم المخطوطات، واطلع على خزانة المخطوطات فيها.

وفي ختام الزيارة، قدم معالي جمعة الماجد هدية إلى السفير عبارة عن نسخة من كتاب عمر الخيام. وقد ثمن السفير الجهود التي يبذلها معالي جمعة الماجد في سبيل نشر الثقافة والمحافظة على التراث، وتقدم بالشكر الجزيل على هذه الفرصة الرائعة للاطلاع على كنوز التراث التي يحويها المركز.