ماي تتعهد من بغداد بدعم العراق وتطالب كردستان باحترام وحدته

بغداد (وكالات)

تعهدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في أول زيارة لها لبغداد أمس، بمواصلة دعم وحدة العراق، وطالبت حكومة إقليم كردستان باحترام عراق موحد.

وقالت ماي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها العراقي حيدر العبادي بعد اجتماعهما بمقر الحكومة في بغداد أمس، «سنستمر في دعم العراق في مختلف المجالات، ونتطلع إلى بناء علاقات مستمرة بين العراق وبريطانيا».

ودعت من ناحية ثانية إقليم كردستان العراق إلى احترام عراق موحد، وشجعت الحكومة العراقية على التعاون والتفاوض مع الإقليم.

وأشادت بإنجازات القوات العراقية معلنة مواصلة «دعم العراق كشريك لبسط الأمن والبناء والاستقرار، وتدريب القوات العراقية»، مشيرة إلى تخصيص مبالغ لدعم القوات العراقية وجهود إعادة النازحين والاستقرار.

من جانبه، قال العبادي إن «بريطانيا دعمت العراق في مجالات عديدة منها النازحون»، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تشهد «تطورا واضحا»، مضيفا أن «العلاقات العراقية البريطانية شهدت تطورا خصوصا بمجال مكافحة الإرهاب». وأكد أن بريطانيا ساعدت العراق أيضا في مسألة النازحين، وفي الحملة التي شنتها القوات العراقية لطرد تنظيم «داعش».