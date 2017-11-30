الجيش التونسي يقتل إرهابياً في عملية عسكرية بالقصرين

ساسي جبيل (تونس)

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أن وحداتها العسكرية تمكنت من القضاء على إرهابي وإصابة ثان، في اشتباكات بين وحداتها ومجموعة إرهابية مسلحة بمرتفعات جهة القصرين. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة العقيد بلحسن الوسلاتي أمس في تصريح صحفي أن العملية العسكرية في مرتفعات القصرين (وسط غربي البلاد)، مازالت متواصلة بعد القضاء على إرهابي وإصابة آخر.

وأوضح العقيد الوسلاتي أنه في إطار عمل الوحدات العسكرية على ملاحقة الجماعات الإرهابية المتحصنة بالمرتفعات الغربية للبلاد وخاصة على مستوى جهة القصرين، اشتبكت إحدى التشكيلات العسكرية، الليلة قبل الماضية مع عدد من الإرهابيين بأحد مرتفعات الجهة، وأسفرت الاشتباكات إلى حد الآن عن القضاء على عنصر إرهابي وإصابة آخر. وأضاف الناطق الرسمي أنه تم نقل جثّة الإرهابي الذي لقي حتفه في مواجهات بين الجيش التونسي ومجموعة إرهابية في مرتفعات القصرين إلى إحدى الثكنات العسكرية بالجهة، مشيرا إلى حجز السلاح الذي كان يستعمله وهو من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة.

وفي بيان لاحق، قالت الوزارة إن الإرهابي القتيل هو يحيى العرقوبي التابع لكتيبة جندوبة، والمكنى بأبي طلحة من مواليد 15-11-1995 بجهة جندوبة، شمال غربي البلاد. وأضاف البيان أن الإرهابي مختص في صنع المتفجرات، مبينة أنه تم حجز سلاح كلاشنكوف، ومخزن و56 خرطوشة عيار 7.62 مم، ولغم أرضي مضاد للأشخاص جاهز للاستعمال (تم تفجيره على عين المكان بعد التنسيق مع النيابة العسكرية المتعهدة بالموضوع)، وحقيبة بها مؤونة وملابس ومواد لصنع المتفجرات.