الجامعة العربية تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث مجزرة المسجد

القاهرة (وكالات)

أعلنت جامعة الدول العربية أمس أنها ستعقد اجتماعاً طارئاً على مستوى المندوبين الدائمين في الخامس من ديسمبر المقبل بناء على طلب مصر لبحث الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء الجمعة الماضية. وذكرت الأمانة العامة للجامعة في مذكرة أن مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين سيناقش خلال الاجتماع الطارئ «الهجوم الإرهابي الغادر» الذي تعرضت له مصر في الـ24 من نوفمبر الجاري وأسفر عن مقتل 305 أفراد بينهم 27 طفلا أثناء أدائهم صلاة الجمعة في (مسجد الروضة) بمنطقة (بئر العبد) شمال سيناء. وأوضحت المذكرة أن الاجتماع سيركز أيضا على بحث «سبل تعزيز المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب». يذكر ان (مسجد الروضة) تعرض لهجوم مسلح أثناء أداء شعائر صلاة الجمعة الماضية أسفر عن سقوط 305 قتلى و128 مصابا.