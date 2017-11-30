عون يبشر بحل وشيك للأزمة: الحريري باق بالتأكيد رئيساً لوزراء لبنان

روما (رويترز)

نقلت صحيفة لا ستامبا الإيطالية أمس، عن الرئيس اللبناني ميشال عون قوله، إن سعد الحريري باق بالتأكيد رئيسا لوزراء لبنان وإن حل الأزمة السياسية في البلاد سيكون خلال أيام. وأضافت الصحيفة نقلا عن تصريحات لعون خلال زيارة لإيطاليا أن المحادثات مع جميع القوى السياسية داخل الحكومة وخارجها اختتمت وأن هناك توافقا موسعا. وكان الحريري استقال من رئاسة الوزراء في بيان تلفزيوني من السعودية في الرابع من نوفمبر، مما أدى لأزمة سياسية في لبنان ودفع البلاد مجددا إلى قلب صراع إقليمي بين الرياض وإيران. ولم يقبل عون استقالة الحريري متهما السعودية باحتجازه في الرياض وإجباره على الاستقالة. وعاد الحريري في نهاية المطاف إلى بيروت يوم 22 نوفمبر وأجّل الاستقالة. وقال الحريري يوم الاثنين إنه سيبقى رئيسا للوزراء إذا قبلت جماعة حزب الله اللبنانية حليفة إيران سياسة عدم التدخل في الصراعات الإقليمية.