مجموعة بن حم توقع عقد إدارة مركز تجاري بالمغرب

أبوظبي (الاتحاد)

وقع الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم، عقد اتفاق مع شركة أسواق العالمية لإدارة مركز تجاري المستوى بالعاصمة المغربية الرباط.

حضر حفل التوقيع والذي أقيم بمقر فندق رويال روز أبوظبي، جون بوير المدير التنفيذي لشركة أسواق، والمهندس محمد سامي مدير مشاريع مجموعة بن حم.

ويقع المركز التجاري المزمع إنشائه بمكان متميز بشارع محمد السادس بمدينة الرباط، والذي يطلق عليه حي السفارات نظرا لتجمع سفارات دول العالم بهذه المنطقة، وتمتد مساحة المركز التجاري على 65 ألف متر مربع وسيحتوي على مجموعة من الماركات العالمية رفيعة المستوي وذلك بالإضافة إلى المطاعم ومناطق الترفية وهايبر ماركت. وتتجاوز التكلفة التقديرية للمشروع المليار درهم مغربي.

وأشاد الشيخ مسلم بن حم بمتانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط شعبي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية الشقيقة وقيادتهما الحكيمة، وأكد أن قيامنا بإنشاء هذا المشروع الضخم يأتي تأكيدا على عمق هذه العلاقة الأخوية والترابط القوي الذي أرست دعائمه القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين.

وتمتلك مجموعة بن حم عدداً من الشركات بالمملكة المغربية الشقيقة، ومنها شركة الإمارات الدولية للتجارة ومقرها الدار البيضاء وهي أول الشركات التي أنشأتها مجموعة بن حم خارج الإمارات، وتعمل هذه الشركة التي أسست عام 1993 في مجالات المقاولات العامة وأعمال الردم ورصف الطرق والتطوير العقاري واستيراد وتصدير المعدات الهندسية، كما تختص هذه الشركة بإدارة العديد من المشروعات العقارية التي أقامتها مجموعة بن حم في المغرب. وتعد شركة أسواق للإدارة والخدمات والموكلة بإدارة هذا المشروع شركة عالمية منبثقة من شركة إس سي سي الفرنسية والتي تعمل في مجال المراكز التجارية من 50 عاماً وتدير العديد من المراكز التجارية بالإمارات ومنطقة الخليج ومنها أبوظبي مول، أبراج الاتحاد، وبوابة الشرق مول، الفجيرة مول وغيرها.