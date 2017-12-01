علي بن هويدن: «مليون توقيع ولاء للوطن»

هناء الحمادي (أبوظبي)
مشاعر حب وولاء وانتماء امتزجت على قطعة قماش بلغ طولها ما يقارب 700 متر، فعندما يتعلق الأمر بحب الوطن تتسابق القلوب والأنامل في ابتكار الكثير من الأفكار تعبيراً لهذه المناسبة السعيدة التي يعيشها أفراد المجتمع الإماراتي والمقيمين.. وتحت رعاية نادي الذيد الثقافي الرياضي، وبالتعاون مع شبكة رؤية الإمارات الإعلامية، انطلقت مبادرة «مليون توقيع ولاء للوطن» التي اقترحها المواطن علي بن هويدن الكتبي بمناسبة اليوم الوطني، خلال شهر سبتمبر، ومن ذلك اليوم وما زال التفاعل مستمراً لتوقيع ما يقارب أكثر من مليون توقيع.
يقول علي بن هويدن الكتبي صاحب الفكرة: «هذه المبادرة جاءت تعبيراً عن رد الجميل لوطني الإمارات، واحتفالاً باليوم الوطني، ومنذ انطلاق المبادرة لم تتوقف الأيادي والأنامل عن التوقيع، فالتواقيع وكلمات الحب للوطن شاهدة في كل مكان على القماش، حيث تسارع الصغار قبل الكبار، وتفنن الكثير في نقش كلمات الحب والولاء والانتماء للوطن، وعلت الكلمات التي امتزجت بعبارات جميلة عن اليوم الوطني.
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مليون توقيع
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