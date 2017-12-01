علي بن هويدن: «مليون توقيع ولاء للوطن»

هناء الحمادي (أبوظبي)

مشاعر حب وولاء وانتماء امتزجت على قطعة قماش بلغ طولها ما يقارب 700 متر، فعندما يتعلق الأمر بحب الوطن تتسابق القلوب والأنامل في ابتكار الكثير من الأفكار تعبيراً لهذه المناسبة السعيدة التي يعيشها أفراد المجتمع الإماراتي والمقيمين.. وتحت رعاية نادي الذيد الثقافي الرياضي، وبالتعاون مع شبكة رؤية الإمارات الإعلامية، انطلقت مبادرة «مليون توقيع ولاء للوطن» التي اقترحها المواطن علي بن هويدن الكتبي بمناسبة اليوم الوطني، خلال شهر سبتمبر، ومن ذلك اليوم وما زال التفاعل مستمراً لتوقيع ما يقارب أكثر من مليون توقيع.

يقول علي بن هويدن الكتبي صاحب الفكرة: «هذه المبادرة جاءت تعبيراً عن رد الجميل لوطني الإمارات، واحتفالاً باليوم الوطني، ومنذ انطلاق المبادرة لم تتوقف الأيادي والأنامل عن التوقيع، فالتواقيع وكلمات الحب للوطن شاهدة في كل مكان على القماش، حيث تسارع الصغار قبل الكبار، وتفنن الكثير في نقش كلمات الحب والولاء والانتماء للوطن، وعلت الكلمات التي امتزجت بعبارات جميلة عن اليوم الوطني.

ويضيف: «منذ انطلاق المبادرة لم تتوقف المشاركات عن التوقيع، بل الجميع ساهم، كما كان للمتطوعين دور الكثير من الشباب المتطوع الذي قام بالتعاون لإنجاح هذه المبادرة مثل فريق سفراء السعادة التطوعي وفريق بصمة سعادة التطوعي، حيث جابوا الكثير من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاعين العام والخاص وبعض المدارس، والجهات والمؤسسات الحكومية من أجل جمع عدد كبير من التوقيعات، وقد حرصنا على التنوع في المشاركة في الفئات العمرية للمشاركين الأطفال والكبار وكبار الشخصيات على أرض الوطن المواطنين والمقيمين والأجانب، كلنا أردنا المشاركة تعبيراً عن هذه المناسبة الوطنية التي يستعد لها المجتمع الإماراتي، وإن دل ذلك فإنما يدل على الولاء والانتماء للوطن

مليون توقيع