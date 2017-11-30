عموري: سأعود العام المقبل من أجل تسلّم جائزة «الأفضل»

معتز الشامي (بانكوك)

أشاد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، بموهبة عمر عبد الرحمن، ، ولفت إلى أنه أحد أبرز المواهب في قارة آسيا ترشحه للمرة الثالثة على التوالي يعتبر مؤشراً يعكس قيمة ما يقوم به في الملاعب والكرة الإماراتية، وذلك على هامش حفل الجوائز السنوي للاتحاد الآسيوي.

وتوج السوري عمر خريبين لاعب منتخب سوريا ونادي الهلال السعودي، بجائزة أفضل لاعب في القارة، بعد مشواره اللافت مع الهلال ومنتخب بلاده، بينما حل عمر عبد الرحمن ثانياً، حيث كان متصدراً بين الأسماء المرشحة للقب برصيد النقاط الموضوعة من اللجنة، بينما حسم خريبين اللقب بعد تتويجه بلقب هداف دوري أبطال آسيا، والمساهمة في تأهل الهلال بالنهائي القاري، كما قاد منتخب سوريا للوصول إلى الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم.

ومن جانبه هنأ عمر عبد الرحمن زميله خريبين بالفوز باللقب، مشيراً إلى أنه يستحق التتويج متمنياً له التوفيق.

وعن عدم حسمه للقب، قال عموري: «سأعود العام المقبل للتتويج باللقب بإذن الله، كلي ثقة في ذلك، وكما قلت سابقاً إن طموحي بلا حدود، وهدفي الوصول لأعلى منصات التتويج مع العين والمنتخب، إلى جانب الألقاب الشخصية الأخرى».